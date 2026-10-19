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Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 7000

Per scoprire come pulire il contenitore polvere, il filtro, la spazzola e il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere cordless Philips serie 7000, consultare le sezioni riportate di seguito. È possibile trovare il nome del modello sul manico e/o controllare l'immagine riportata di seguito.
 

modelli 7000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6826/01R1, XC7042/01R1, FC6823/01R1. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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