Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 7000

Spazzola

L'aspirapolvere cordless Philips è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Per pulire la spazzola, seguire i passaggi riportati di seguito e fare riferimento al video per ulteriori informazioni:

Spegnere l'alimentazione (immagine A1).

Rimuovere la spazzola premendo il pulsante (immagini A2-A3).

Tagliare e rimuovere dalla spazzola eventuali peli aggrovigliati (immagine A4).

Rimuovere il tappo laterale e tagliare i peli presenti (immagine A5).

Reinserire la spazzola in posizione in modo che l'aspirapolvere sia pronto per l'uso (immagini A5-A6).

Serbatoio dell'acqua

Per mantenere la bocchetta Aqua in buone condizioni, si consiglia di seguire questi semplici passaggi per la pulizia e l'asciugatura dopo ogni uso:

Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua.

Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine B1).

Pulire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo delicatamente (immagine B4).

Lasciare asciugare il serbatoio dell'acqua e pulire il panno risciacquandolo oppure mettendolo in lavatrice. Si consiglia di sostituire il panno ogni 6 mesi (accessorio XV1700).