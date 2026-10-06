Il robot aspirapolvere Philips HomeRun non si connette all'app Philips HomeRun

È possibile associare il robot all'app Philips HomeRun toccando il pulsante "Aggiungi robot" (Add robot) e seguendo le istruzioni. Se l'associazione non va a buon fine, seguire i passaggi riportati di seguito per risolvere il problema:

Nota: Se il Wi-Fi supporta sia la frequenza da 2,4 GHz che da 5 GHz, ti consigliamo di scegliere quella da 2,4 GHz per un segnale migliore.

Verificare che il robot sia acceso

Verificare che il robot sia completamente carico, la stazione sia collegata a una presa a muro e il robot sia acceso.

Verificare la password Wi-Fi.

Assicurarsi di aver inserito la password corretta per la rete Wi-Fi domestica nell'app.

Selezionare il modello di robot corretto

Quando si associa il robot all'app, selezionare il modello corretto.

Con stazione di svuotamento automatico: XU7100, XU5100, XU3110 o XU3100

Senza stazione di svuotamento automatico: XU7000, XU5000, XU3000 o XU2000

Con docking station: XU6500

Verificare che il robot sia in modalità di configurazione Wi-Fi

Per associare l'app correttamente, il robot deve essere in modalità di configurazione Wi-Fi. Il pulsante On/Off e il pulsante Home sul robot lampeggiano per indicare che la modalità di configurazione Wi-Fi è attiva. Per impostare il robot in modalità di configurazione Wi-Fi, tenere premuti contemporaneamente il pulsante On/Off e il pulsante Home per tre secondi. Le spie dei pulsanti lampeggeranno in arancione per indicare che il robot è in modalità di configurazione Wi-Fi (vedere l'immagine di seguito).

Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica funzioni correttamente

Verificare la connessione Internet. Se la rete è lenta, spegnere e riaccendere il router.

Posizionare la stazione più vicino al router

La stazione di ricarica del robot deve essere collocata in una posizione con una buona copertura Wi-Fi. Posizionare la stazione più vicino al router per ottenere un segnale Wi-Fi più potente.

Ultima versione dell'applicazione Philips HomeRun

Verificare di utilizzare l'ultima versione dell'app Philips HomeRun accedendo all'app store e controllando se è disponibile un aggiornamento.



Guardare i nostri video riportati di seguito, a seconda del modello, per istruzioni dettagliate su come collegare il robot all'app.

Se questo non risolve il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.