Il robot aspirapolvere Philips HomeRun non si connette all'app Philips HomeRun
Se il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun non si connette all'app Philips HomeRun, leggere l'articolo riportato di seguito per trovare possibili cause e soluzioni.
È possibile associare il robot all'app Philips HomeRun toccando il pulsante "Aggiungi robot" (Add robot) e seguendo le istruzioni. Se l'associazione non va a buon fine, seguire i passaggi riportati di seguito per risolvere il problema:
Nota: Se il Wi-Fi supporta sia la frequenza da 2,4 GHz che da 5 GHz, ti consigliamo di scegliere quella da 2,4 GHz per un segnale migliore.
Verificare che il robot sia acceso Verificare che il robot sia completamente carico, la stazione sia collegata a una presa a muro e il robot sia acceso.
Verificare la password Wi-Fi. Assicurarsi di aver inserito la password corretta per la rete Wi-Fi domestica nell'app.
Selezionare il modello di robot corretto Quando si associa il robot all'app, selezionare il modello corretto.
Con stazione di svuotamento automatico: XU7100, XU5100, XU3110 o XU3100
Senza stazione di svuotamento automatico: XU7000, XU5000, XU3000 o XU2000
Con docking station: XU6500
Verificare che il robot sia in modalità di configurazione Wi-Fi Per associare l'app correttamente, il robot deve essere in modalità di configurazione Wi-Fi. Il pulsante On/Off e il pulsante Home sul robot lampeggiano per indicare che la modalità di configurazione Wi-Fi è attiva. Per impostare il robot in modalità di configurazione Wi-Fi, tenere premuti contemporaneamente il pulsante On/Off e il pulsante Home per tre secondi. Le spie dei pulsanti lampeggeranno in arancione per indicare che il robot è in modalità di configurazione Wi-Fi (vedere l'immagine di seguito).
Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica funzioni correttamente Verificare la connessione Internet. Se la rete è lenta, spegnere e riaccendere il router.
Posizionare la stazione più vicino al router La stazione di ricarica del robot deve essere collocata in una posizione con una buona copertura Wi-Fi. Posizionare la stazione più vicino al router per ottenere un segnale Wi-Fi più potente.
Ultima versione dell'applicazione Philips HomeRun Verificare di utilizzare l'ultima versione dell'app Philips HomeRun accedendo all'app store e controllando se è disponibile un aggiornamento.
Guardare i nostri video riportati di seguito, a seconda del modello, per istruzioni dettagliate su come collegare il robot all'app.
Se questo non risolve il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›