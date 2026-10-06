Impossibile ottenere i risultati sperati con Philips Lumea

Philips Lumea non è adatto a tutti. Consultare le tabelle relative ai toni della pelle e ai colori dei peli nel manuale dell'utente (disponibile anche online) e leggere attentamente le importanti istruzioni di sicurezza per scoprire se Lumea è adatto alle proprie esigenze.

Colori dei peli del corpo adatti: il trattamento con Lumea non è efficace su peli di colore biondo chiaro, grigio, rosso o bianco, poiché questi non assorbono una quantità sufficiente di luce.

Toni della pelle non adatti: non utilizzare Lumea se il tono della pelle va dal marrone scuro a un colore più scuro, poiché tali toni assorbono la luce più facilmente e ciò potrebbe causare dolore, arrossamenti della pelle o ustioni.

Nota: il colore dei peli e il tono della pelle possono variare a seconda della zona del corpo. Ad esempio, una certa zona del corpo potrebbe non essere adatta al trattamento con Lumea, mentre un'altra zona potrebbe esserlo per via di un diverso tono della pelle o di un diverso colore dei peli del corpo.