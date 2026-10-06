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Impossibile ottenere i risultati sperati con Philips Lumea

Se non si è ancora soddisfatti dei risultati ottenuti da Philips Lumea, attenersi alle seguenti linee guida: 

  • Verificare la propria idoneità all'utilizzo di Philips Lumea
  • Seguire il programma di trattamento
  • Rimuovere i peli prima di ogni trattamento
  • Utilizzare la giusta impostazione dell'intensità luminosa
  • Garantire una copertura uniforme del trattamento
  • Assicurarsi che Lumea sia pulito
  • Conservare Lumea in un luogo asciutto 

Continuare a leggere per ulteriori informazioni. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRI983/00, BRI937/00, BRI931/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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