ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno
  • Una rasatura più igienica* ogni giorno

AccessoriesShaving UV Cube

UVC10/00

3.7
| (6) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Una rasatura più igienica* ogni giorno
Una rasatura pulita e igienica ogni giorno con Shaving UV Cube in grado di rimuovere fino al 99,9% di batteri**.
Vedi tutti i vantaggi

Rimuove fino al 99,9% di batteri**

Una rasatura più igienica* ogni giorno

  • Rimuove fino al 99,9% di batteri**

  • Potenti proprietà disinfettanti

Rimuove fino al 99,9% di batteri**

Rimuove fino al 99,9% di batteri**

Con Philips Shaving UV Cube, la superficie dell'unità di rasatura viene trattata con luce UV. Grazie a 3 LED UV-C integrati con una potente lunghezza d'onda da 275 nm, rimuove fino al 99,9% di batteri** per una rasatura pulita e igienica.

Potenti proprietà disinfettanti

Potenti proprietà disinfettanti

Shaving UV Cube utilizza la luce UV-C. Grazie alla sua corta lunghezza d'onda, UV-C è nota per le sue potenti proprietà disinfettanti. La luce UV-C è in grado di inattivare i microrganismi, contribuendo a disinfettare in modo sicuro ed efficace le superfici degli oggetti e gli spazi.

Compatibilità Shaving UV Cube

Compatibilità Shaving UV Cube

Shaving UV Cube è compatibile con le serie 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

6

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3

06/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon prodotto.

E’ molto performante, riesce MOLTO bene a pulire bene le lame nella base.

Pro

Ottima pulizia.

Contro

Nulla.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

06/02/2024

Italia

Italia

Molto valido

Ottimo completamento per una rasatura perfetta mantenendo in perfetto stato il rasoio e di conseguenza permette, in modo intelligente, una durata più lunga dell'apparecchio, rispettando la serietà dell'azienda.

Pro

Pulizia accurata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

12/12/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Cartuccia di pulizia rasoio Philips serie 9000.

Ottimo, sistema di pulizia impeccabile, il rasoio al termine del ciclo di pulizia risulta essere come nuovo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Quando si utilizza Shaving UV Cube

  2. Elimina il 99,9% dei batteri di Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus presenti sull'unità di superficie del rasoio in 10 minuti. Test condotto da un laboratorio di terze parti