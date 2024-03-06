Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Rimuove fino al 99,9% di batteri**
Potenti proprietà disinfettanti
Con Philips Shaving UV Cube, la superficie dell'unità di rasatura viene trattata con luce UV. Grazie a 3 LED UV-C integrati con una potente lunghezza d'onda da 275 nm, rimuove fino al 99,9% di batteri** per una rasatura pulita e igienica.
Shaving UV Cube utilizza la luce UV-C. Grazie alla sua corta lunghezza d'onda, UV-C è nota per le sue potenti proprietà disinfettanti. La luce UV-C è in grado di inattivare i microrganismi, contribuendo a disinfettare in modo sicuro ed efficace le superfici degli oggetti e gli spazi.
Shaving UV Cube è compatibile con le serie 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra.
3.7
su 5
6
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
VitoLeonardoBE2
06/03/2024
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto.
E’ molto performante, riesce MOLTO bene a pulire bene le lame nella base.
Pro
Ottima pulizia.
Contro
Nulla.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Utilizzatore obiettivo
06/02/2024
Italia
Molto valido
Ottimo completamento per una rasatura perfetta mantenendo in perfetto stato il rasoio e di conseguenza permette, in modo intelligente, una durata più lunga dell'apparecchio, rispettando la serietà dell'azienda.
Pro
Pulizia accurata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC16/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Riky1
12/12/2023
Italia
Compratore verificato
Cartuccia di pulizia rasoio Philips serie 9000.
Ottimo, sistema di pulizia impeccabile, il rasoio al termine del ciclo di pulizia risulta essere come nuovo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per CC12/50 Cartuccia della base di pulizia rapida
Quando si utilizza Shaving UV Cube
Elimina il 99,9% dei batteri di Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus presenti sull'unità di superficie del rasoio in 10 minuti. Test condotto da un laboratorio di terze parti