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Fuori produzione

Altoparlante wireless per la casa

TAW6505/10

3.3

| (47) Recensioni

Audio ancora più potente. In qualsiasi stanza.

Questo potente altoparlante wireless offre un audio intenso da 80 W, da solo o come parte di una configurazione multistanza. L'audio stereo è ricco di dettagli, la sincronizzazione perfetta e il controllo semplice, che sia connesso al televisore o ad altri altoparlanti.

Vedi tutti i vantaggi

Audio ancora più potente. In qualsiasi stanza.

  • Wi-Fi. Audio multistanza

  • Compatibile con DTS Play-Fi

  • Si collega agli assistenti vocali

  • LED integrato

DTS Play-Fi. Audio multistanza di alta qualità

DTS Play-Fi. Audio multistanza di alta qualità

Questo altoparlante wireless è compatibile con DTS Play-Fi, pertanto è possibile sincronizzarlo facilmente con altri altoparlanti compatibili con Play-Fi per un audio multistanza. Se la soundbar supporta Play-Fi Surround, è possibile aggiungere l'altoparlante a un'autentica configurazione audio surround nelle serate dedicate ai film.

Audio ricco in qualsiasi stanza. Perfetta sincronizzazione tra ambienti diversi

Due woofer, due diffusori passivi e due tweeter uniti per un audio avvolgente con bassi potenti e alti straordinari. Lo streaming Wi-Fi ti offre la massima qualità del segnale e assicura la perfetta sincronizzazione audio tra altoparlanti o ambienti.

Potenzia l'audio degli altoparlanti degli assistenti intelligenti

Chiedi ai dispositivi compatibili con Alexa o a qualsiasi dispositivo dotato di Assistente Google di riprodurre la musica tramite l'altoparlante. Alza il volume durante la festa. Abbassalo quando si fa tardi. Ricevi le notizie e altro ancora. Il tutto senza usare le mani.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.3

su 5

47

Recensioni

01/02/2024

United Kingdom

United Kingdom

Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.

I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.

Pro

PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,

Contro

PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Wireless home speaker

Data di utilizzo 2024-01-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Wireless home speaker

Data di utilizzo 2024-01-01

08/01/2024

België

België

Mooi, degelijk en warm geluid.

De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.

Pro

Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.

Contro

Leds, gebrek aan equalizer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data di utilizzo 2023-12-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data di utilizzo 2023-12-08

19/05/2023

Nederland

Nederland

Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify

Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten

Pro

Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data di utilizzo 2023-04-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Data di utilizzo 2023-04-19

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