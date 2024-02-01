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Fuori produzione
TAW6505/10
Audio ancora più potente. In qualsiasi stanza.
Questo potente altoparlante wireless offre un audio intenso da 80 W, da solo o come parte di una configurazione multistanza. L'audio stereo è ricco di dettagli, la sincronizzazione perfetta e il controllo semplice, che sia connesso al televisore o ad altri altoparlanti.
Wi-Fi. Audio multistanza
Compatibile con DTS Play-Fi
Si collega agli assistenti vocali
LED integrato
Questo altoparlante wireless è compatibile con DTS Play-Fi, pertanto è possibile sincronizzarlo facilmente con altri altoparlanti compatibili con Play-Fi per un audio multistanza. Se la soundbar supporta Play-Fi Surround, è possibile aggiungere l'altoparlante a un'autentica configurazione audio surround nelle serate dedicate ai film.
Due woofer, due diffusori passivi e due tweeter uniti per un audio avvolgente con bassi potenti e alti straordinari. Lo streaming Wi-Fi ti offre la massima qualità del segnale e assicura la perfetta sincronizzazione audio tra altoparlanti o ambienti.
Chiedi ai dispositivi compatibili con Alexa o a qualsiasi dispositivo dotato di Assistente Google di riprodurre la musica tramite l'altoparlante. Alza il volume durante la festa. Abbassalo quando si fa tardi. Ricevi le notizie e altro ancora. Il tutto senza usare le mani.
3.3
su 5
47
Recensioni
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Pro
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Contro
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Wireless home speaker
Data di utilizzo 2024-01-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Wireless home speaker
Data di utilizzo 2024-01-01
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Pro
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Contro
Leds, gebrek aan equalizer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data di utilizzo 2023-12-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data di utilizzo 2023-12-08
Sjoerdito
19/05/2023
Nederland
Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify
Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten
Pro
Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data di utilizzo 2023-04-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Data di utilizzo 2023-04-19