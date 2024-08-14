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Fuori produzione
TAS5505/00
Rilassati con stile
Rilassati con l'altoparlante Bluetooth che si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente interno. Avrai 12 ore di riproduzione e un audio ricco con bassi avvolgenti. Il tessuto in misto lana aggiunge un tocco sofisticato e il microfono integrato ti consente di effettuare chiamate in vivavoce.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 20 W
12 ore di riproduzione
Questo diffusore è perfetto per ogni ambiente. I pulsanti in rilievo consentono di controllare la riproduzione, il Bluetooth e altro ancora. Il microfono integrato consente di effettuare chiamate in vivavoce e puoi far passare una cinghia da trasporto attraverso il foro del cordino dell'altoparlante.
Passa con facilità dalla sessione di lavoro alla cena. Con una sola ricarica, hai a disposizione 12 ore di riproduzione e la copertura wireless è di 20 m. La ricarica del diffusore richiede 3,5 ore, tramite il cavo USB-C in dotazione.
Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.
Riconoscimenti
4.0
su 5
4
Recensioni
Tjebbe
14/08/2024
Nederland
perfecte speakers
2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.
Pro
Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.
Contro
Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2023-08-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2023-08-14
Ghunter55
05/04/2023
Nederland
geweldig speaker!
Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!
Pro
mooie geluid, makkelijk te verbinden
Contro
geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2023-03-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2023-03-05
greenkeeper
08/07/2021
Deutschland
Perfektes Produkt Satter Sound
Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK
Pro
wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet
Contro
wenn es was kostet :-)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Data di utilizzo 2020-06-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Kabellose Lautsprecher
Data di utilizzo 2020-06-08
Il livello di protezione IPX7 indica che il driver dell'altoparlante può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità non superiore a 1 m. Il tessuto dell'altoparlante non è impermeabile, ma è in grado di resistere a qualche goccia d'acqua.