ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Stile di vita del prodotto
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Stile di vita del prodotto

Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS5505/00

4

| (4) Recensioni

1 premio

Rilassati con stile

Rilassati con l'altoparlante Bluetooth che si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente interno. Avrai 12 ore di riproduzione e un audio ricco con bassi avvolgenti. Il tessuto in misto lana aggiunge un tocco sofisticato e il microfono integrato ti consente di effettuare chiamate in vivavoce.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati con stile

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 20 W

  • 12 ore di riproduzione

Forma e funzionalità in perfetta armonia

Forma e funzionalità in perfetta armonia

Questo diffusore è perfetto per ogni ambiente. I pulsanti in rilievo consentono di controllare la riproduzione, il Bluetooth e altro ancora. Il microfono integrato consente di effettuare chiamate in vivavoce e puoi far passare una cinghia da trasporto attraverso il foro del cordino dell'altoparlante.

12 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 3,5 ore

12 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 3,5 ore

Passa con facilità dalla sessione di lavoro alla cena. Con una sola ricarica, hai a disposizione 12 ore di riproduzione e la copertura wireless è di 20 m. La ricarica del diffusore richiede 3,5 ore, tramite il cavo USB-C in dotazione.

Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono

Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-1679621

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

4

Recensioni

4
3
2

14/08/2024

Nederland

Nederland

perfecte speakers

2 speakers gekocht. Koppelen gaat kinderlijk eenvoudig. Prima stereo geluid. Geen overdreven Bass. Hoog en Midden tonen zijn prima. Mooie vormgeving.

Pro

Geluid, Vormgeving. Stereo, Koppelen.

Contro

Hoge en lage tonen kunnen niet worden ingesteld. Ik vind het prima want ben tevreden over het geluid maar dat zou mogelijk een nadeel. kunnen zijn.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2023-08-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2023-08-14

05/04/2023

Nederland

Nederland

geweldig speaker!

Geweldig geluid voor een kleine box. Het werkt super!

Pro

mooie geluid, makkelijk te verbinden

Contro

geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2023-03-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2023-03-05

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt Satter Sound

Hatten es im Urlaub dabei, Wasser Sand auch Kinder konnten nichts anrichten, einfache Handhabung und sehr langer Akku alles OOK

Pro

wie oben beschrieben sehr Hochwertig verarbeitet

Contro

wenn es was kostet :-)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Data di utilizzo 2020-06-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS5505 Kabellose Lautsprecher

Data di utilizzo 2020-06-08

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Il livello di protezione IPX7 indica che il driver dell'altoparlante può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità non superiore a 1 m. Il tessuto dell'altoparlante non è impermeabile, ma è in grado di resistere a qualche goccia d'acqua.