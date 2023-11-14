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Fuori produzione
Canta a tutto volume
Rendili protagonisti con il colorato altoparlante Bluetooth dotato di microfono wireless. Che si tratti di canzoni, storie o presentazioni in classe, la registrazione one-touch permette ai bambini di registrare facilmente contenuti. Ottieni un suono nitido e 6 ore di riproduzione.
Microfono wireless da 5 m
associazione Bluetooth intelligente
6 ore di riproduzione
105 x 105 x 38 mm
Questo altoparlante Bluetooth ultra portatile è dotato di un microfono wireless. I bambini possono cantare le loro canzoni preferite, raccontare storie o persino interpretare scene di film inventati con i loro amici! Indipendentemente dal tipo di esibizione, la registrazione one-touch permette loro di registrare facilmente i contenuti su una scheda micro SD.
Offre 6 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa richiede 2,5 ore. La ricarica avviene tramite micro USB. Cinque pulsanti ben evidenziati consentono ai bambini di riprodurre, mettere in pausa, controllare il volume, cambiare sorgente e registrare facilmente.
Premendo a lungo il pulsante di riproduzione/pausa, l'altoparlante Bluetooth wireless è pronto per l'associazione. Dopo aver effettuato l'associazione, l'altoparlante memorizza l'ultimo dispositivo a cui è stato associato. La portata wireless dell'altoparlante è di 10 m.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Pro
Permet de travailler son élocution
Contro
Difficile à trouver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS4405N Enceinte sans fil
Data di utilizzo 2023-10-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS4405N Enceinte sans fil
Data di utilizzo 2023-10-14