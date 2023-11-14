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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS4405N/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Canta a tutto volume

Rendili protagonisti con il colorato altoparlante Bluetooth dotato di microfono wireless. Che si tratti di canzoni, storie o presentazioni in classe, la registrazione one-touch permette ai bambini di registrare facilmente contenuti. Ottieni un suono nitido e 6 ore di riproduzione.

Vedi tutti i vantaggi

Canta a tutto volume

  • Microfono wireless da 5 m

  • associazione Bluetooth intelligente

  • 6 ore di riproduzione

  • 105 x 105 x 38 mm

Canta. Esibisciti. Divertiti!

Canta. Esibisciti. Divertiti!

Questo altoparlante Bluetooth ultra portatile è dotato di un microfono wireless. I bambini possono cantare le loro canzoni preferite, raccontare storie o persino interpretare scene di film inventati con i loro amici! Indipendentemente dal tipo di esibizione, la registrazione one-touch permette loro di registrare facilmente i contenuti su una scheda micro SD.

Riproduzione semplice

Riproduzione semplice

Offre 6 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa richiede 2,5 ore. La ricarica avviene tramite micro USB. Cinque pulsanti ben evidenziati consentono ai bambini di riprodurre, mettere in pausa, controllare il volume, cambiare sorgente e registrare facilmente.

Associazione Bluetooth intelligente

Associazione Bluetooth intelligente

Premendo a lungo il pulsante di riproduzione/pausa, l'altoparlante Bluetooth wireless è pronto per l'associazione. Dopo aver effettuato l'associazione, l'altoparlante memorizza l'ultimo dispositivo a cui è stato associato. La portata wireless dell'altoparlante è di 10 m.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
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1

14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Pro

Permet de travailler son élocution

Contro

Difficile à trouver

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS4405N Enceinte sans fil

Data di utilizzo 2023-10-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS4405N Enceinte sans fil

Data di utilizzo 2023-10-14

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