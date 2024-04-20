Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAS1505B/00
Porta la festa sempre con te
Porta la festa sempre con te con un altoparlante Bluetooth abbastanza piccolo da poter essere tenuto al polso. Questo altoparlante è totalmente impermeabile e ti offre un suono potete in un formato ultra compatto.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 2,5 W
8 ore di riproduzione
Impermeabilità IPX7
Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.
L'audio è sempre nitido, anche quando la musica è ad alto volume, e il diffusore passivo amplifica i bassi. Goditi 8 ore di riproduzione con una ricarica completa che richiede 2,5 ore. La connessione Bluetooth è stabile e l'associazione è semplice.
Sempre con stile. Questo altoparlante Bluetooth compatto è disponibile in diverse colorazioni, per un look perfetto ovunque vai. La cinghia per il trasporto coordinata ti consente di portarlo dove vuoi.
1.0
su 5
2
Recensioni
O.Fogg
20/04/2024
Deutschland
Keine Lautstärke Regelung
Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.
Pro
Klein, handlich, preisgünstig
Contro
Keine Lautstärkeregelung
Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Data di utilizzo 2024-03-20
Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Kabellose Lautsprecher
Data di utilizzo 2024-03-20
lharip
18/07/2021
Deutschland
Sound is very good
i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting
Contro
connection problem
Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Wireless speaker
Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Wireless speaker