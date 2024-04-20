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Altoparlante wireless

TAS1505B/00

1

| (2) Recensioni

Porta la festa sempre con te

Porta la festa sempre con te con un altoparlante Bluetooth abbastanza piccolo da poter essere tenuto al polso. Questo altoparlante è totalmente impermeabile e ti offre un suono potete in un formato ultra compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Porta la festa sempre con te

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 2,5 W

  • 8 ore di riproduzione

  • Impermeabilità IPX7

Resistenza e impermeabilità IPX7

Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.

8 ore di riproduzione. Tempo di ricarica di 2,5 ore

L'audio è sempre nitido, anche quando la musica è ad alto volume, e il diffusore passivo amplifica i bassi. Goditi 8 ore di riproduzione con una ricarica completa che richiede 2,5 ore. La connessione Bluetooth è stabile e l'associazione è semplice.

Scegli la tua colorazione. Mostra il tuo stile

Sempre con stile. Questo altoparlante Bluetooth compatto è disponibile in diverse colorazioni, per un look perfetto ovunque vai. La cinghia per il trasporto coordinata ti consente di portarlo dove vuoi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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1.0

su 5

2

Recensioni

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Pro

Klein, handlich, preisgünstig

Contro

Keine Lautstärkeregelung

Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Data di utilizzo 2024-03-20

Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Kabellose Lautsprecher

Data di utilizzo 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Contro

connection problem

Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Wireless speaker

Questa revisione è stata effettuata per TAS1505B Wireless speaker

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