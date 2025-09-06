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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS1209BK/00

4.5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ascolta la tua musica ovunque ti trovi

Goditi la tua musica anche all'aria aperta con questo altoparlante Bluetooth. Il diffusore passivo offre bassi potenti, mentre la classificazione IPX4 garantisce protezione da pioggia e sudore. Inoltre, l'atoparlante ti consente di ascoltare le chiamate in vivavoce.

Vedi tutti i vantaggi

Ascolta la tua musica ovunque ti trovi

  • Diffusore passivo, bassi potenti

  • Associa due altoparlanti per un audio stereo

  • Potenza in uscita di 5 W RMS

  • Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Diffusore passivo per bassi più potenti

Diffusore passivo per bassi più potenti

Con questo piccolo e compatto altoparlante percepirai bassi incredibilmente intensi e potenti. Porta la tua musica ovunque e ascoltala in giardino, in spiaggia o durante una passeggiata. Un dispositivo perfetto per il lavoro, i momenti di relax e tanto altro.

Associazione con un altoparlante identico per un audio stereo

Hai voglia di un suono ancora più ricco? Collega facilmente due altoparlanti identici per ottenere un audio stereo fantastico. Ascolta la tua musica preferita esattamente come è stata concepita in origine. Anche quando sei in giro, non perderai neanche un battito o una parola.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Questo altoparlante piccolo e potente è pronto per le tue avventure all'aperto. La classificazione IPX4 garantisce protezione da pioggia e sudore, per permetterti di rilassarti e continuare ad ascoltare la tua musica in tutta tranquillità.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Pro

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Contro

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

11/06/2026

France

France

Bon compromis

Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)

Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Enceinte sans fil

Date of Use 2026-06-08

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