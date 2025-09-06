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Fuori produzione
Ascolta la tua musica ovunque ti trovi
Goditi la tua musica anche all'aria aperta con questo altoparlante Bluetooth. Il diffusore passivo offre bassi potenti, mentre la classificazione IPX4 garantisce protezione da pioggia e sudore. Inoltre, l'atoparlante ti consente di ascoltare le chiamate in vivavoce.
Diffusore passivo, bassi potenti
Associa due altoparlanti per un audio stereo
Potenza in uscita di 5 W RMS
Resistenza a schizzi e sudore IPX4
Con questo piccolo e compatto altoparlante percepirai bassi incredibilmente intensi e potenti. Porta la tua musica ovunque e ascoltala in giardino, in spiaggia o durante una passeggiata. Un dispositivo perfetto per il lavoro, i momenti di relax e tanto altro.
Hai voglia di un suono ancora più ricco? Collega facilmente due altoparlanti identici per ottenere un audio stereo fantastico. Ascolta la tua musica preferita esattamente come è stata concepita in origine. Anche quando sei in giro, non perderai neanche un battito o una parola.
Questo altoparlante piccolo e potente è pronto per le tue avventure all'aperto. La classificazione IPX4 garantisce protezione da pioggia e sudore, per permetterti di rilassarti e continuare ad ascoltare la tua musica in tutta tranquillità.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Pro
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Contro
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
France 54
11/06/2026
France
Bon compromis
Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)
Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08
Questa revisione è stata effettuata per TAS1209BK Enceinte sans fil
Date of Use 2026-06-08