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Garanzia di 2 anni
Sempre nitido. Sempre puntuale.
Svegliati con la tua stazione radio preferita o con il segnale acustico della sveglia grazie a questa sottile radio FM con orologio. Il volume aumenta gradualmente per un dolce risveglio, mentre il timer di spegnimento ti consente di addormentarti ascoltando la radio. L'ampio display permette di leggere facilmente l'ora.
Display ampio e nitido
Sintonia digitale FM
Doppia sveglia
Questa radiosveglia FM consente di visualizzare l'ora con un colpo d'occhio. Le cifre grandi consentono una facile visualizzazione da qualsiasi angolazione e la luminosità può essere regolata in base alla stanza. I comandi semplici consentono di impostare la sveglia, il volume e la sintonizzazione.
La funzione sveglia a due modalità consente di impostare due avvisi, i quali possono utilizzare una suoneria o la radio per svegliarti. Perfetto se posticipi spesso la sveglia. Oppure, se chi ti sta accanto deve svegliarsi prima di te.
Addormentati con la tua stazione radio preferita in sottofondo. È possibile impostare la funzione di spegnimento automatico per riprodurre la stazione selezionata fino a due ore. Una volta trascorso il tempo preimpostato, la radio si spegne automaticamente.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Roby2024
31/01/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
LA sveglia è molto luminosa ed il display grande permette di vederla anche a distanza. Il manuale è molto pratico e utile.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3306 Radiosveglia
Data di utilizzo 2022-12-31
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3306 Radiosveglia
Data di utilizzo 2022-12-31
slowhand52
02/01/2026
Italia
Compratore verificato
Radiosveglia Top
Tutto perfetto, manca solo l’uscita cuffie e la funzione RFID.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3306 Radiosveglia
Data di utilizzo 2025-12-02
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR3306 Radiosveglia
Data di utilizzo 2025-12-02