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TAR2509/10
La compagna di sempre
Ami la radio? Dalla cucina al garage fino al giardino, questa radio analogica FM/AM portatile continuerà a trasmettere le tue stazioni preferite. Offre un audio eccellente, funziona con alimentazione CA o a batterie e dispone di un pratico indicatore LED, così saprai quando è perfettamente sintonizzata.
FM/AM
Sintonizzazione analogica
Alimentazione CA o a batterie
La sintonizzazione analogica consente di trovare facilmente le stazioni che ami su questa radio FM/AM portatile. Basta girare la rotella di sintonizzazione sul lato della radio e l'ampia finestrella ben leggibile mostrerà la frequenza selezionata. Un indicatore LED si accende quando il segnale è forte.
Sfrutta al massimo la tua musica con la modalità Musica. Passa alla modalità Notizie quando ascolti il notiziario, il tuo sceneggiato radiofonico preferito o un programma con ospiti. Qualunque cosa ami ascoltare, l'altoparlante da 3.5" assicura un audio nitido e di qualità.
Non dovrai mai cercare il comando del volume su questa radio! Oltre alla grande manopola del volume, la radio dispone di selettori nella parte superiore per passare tra i segnali FM/AM e le modalità audio. Troverai anche una porta per cuffie per l'ascolto in privato.
4.0
su 5
4
Recensioni
Ripalda.
02/04/2026
España
Compratore verificato
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2025-03-02
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Date of Use 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Compratore verificato
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Date of Use 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Pro
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Contro
Inga eftersom man får det man betalar för
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Date of Use 2024-11-24