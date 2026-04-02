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Radio FM/AM portatile

TAR2509/10

4

| (4) Recensioni

La compagna di sempre

Ami la radio? Dalla cucina al garage fino al giardino, questa radio analogica FM/AM portatile continuerà a trasmettere le tue stazioni preferite. Offre un audio eccellente, funziona con alimentazione CA o a batterie e dispone di un pratico indicatore LED, così saprai quando è perfettamente sintonizzata.

Vedi tutti i vantaggi

La compagna di sempre

  • FM/AM

  • Sintonizzazione analogica

  • Alimentazione CA o a batterie

Design classico, ricezione nitida, facile sintonizzazione

Design classico, ricezione nitida, facile sintonizzazione

La sintonizzazione analogica consente di trovare facilmente le stazioni che ami su questa radio FM/AM portatile. Basta girare la rotella di sintonizzazione sul lato della radio e l'ampia finestrella ben leggibile mostrerà la frequenza selezionata. Un indicatore LED si accende quando il segnale è forte.

Passa dalla modalità Notizie alla modalità Musica. Controllo del tono

Passa dalla modalità Notizie alla modalità Musica. Controllo del tono

Sfrutta al massimo la tua musica con la modalità Musica. Passa alla modalità Notizie quando ascolti il notiziario, il tuo sceneggiato radiofonico preferito o un programma con ospiti. Qualunque cosa ami ascoltare, l'altoparlante da 3.5" assicura un audio nitido e di qualità.

Comandi semplici. Grande manopola del volume

Comandi semplici. Grande manopola del volume

Non dovrai mai cercare il comando del volume su questa radio! Oltre alla grande manopola del volume, la radio dispone di selettori nella parte superiore per passare tra i segnali FM/AM e le modalità audio. Troverai anche una porta per cuffie per l'ascolto in privato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

4

Recensioni

4
3
2

02/04/2026

España

España

Compratore verificato

Estupendo sonidoy captación de emisoras.

Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.

Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-03-02

Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-03-02

26/02/2026

Portugal

Portugal

Compratore verificato

Uma boa compra

Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.

Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Date of Use 2025-01-26

Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Date of Use 2025-01-26

24/12/2024

Sverige

Sverige

En radio från den gamla tiden

Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist

Pro

Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott

Contro

Inga eftersom man får det man betalar för

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Date of Use 2024-11-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Date of Use 2024-11-24

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