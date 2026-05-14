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Radio FM/AM portatile

TAR1509/00

3.8

| (4) Recensioni

Il classico tascabile

Porta la radio con te! Goditi una ricezione eccellente e un audio nitido e chiaro con la radio FM/AM portatile, così piccola da poter essere infilata in tasca. Dalla musica allo sport, fino alle notizie, i semplici comandi consentono di trovare facilmente le tue stazioni preferite ovunque ti trovi.

Vedi tutti i vantaggi

Il classico tascabile

  • FM/AM

  • Sintonizzazione analogica

  • Alimentazione a batterie

Design classico, audio nitido, ricezione eccellente

Design classico, audio nitido, ricezione eccellente

Questa radio FM/AM super portatile offre un audio nitido e cristallino per tutti i tuoi programmi preferiti. La sintonizzazione analogica consente di trovare facilmente ciò che cerchi, mentre la lunga antenna telescopica garantisce la migliore ricezione possibile ovunque ti trovi.

Semplice controllo con una sola mano

Semplice controllo con una sola mano

Due rotelle consentono di sintonizzare la radio e regolare il volume, mentre un pratico interruttore laterale permette di passare dalla banda FM a quella AM. L'ampia e chiara finestra di sintonizzazione mostra la frequenza selezionata e un indicatore LED si illumina quando il segnale è forte.

Super portatile, con ingresso per cuffie per l'ascolto privato

Super portatile, con ingresso per cuffie per l'ascolto privato

Questa radio analogica è abbastanza piccola da poter essere infilata facilmente in tasca, oppure puoi appenderla al polso utilizzando il laccetto incluso. 2x batterie AAA alimentano l'audio ed è presente un ingresso per cuffie per l'ascolto privato: perfetta se vuoi conoscere gli ultimi risultati sportivi mentre fai shopping!

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Pro

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Contro

No incluye auriculares ni pilas

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Sì, consiglio questo prodotto

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Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Pro

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Contro

En principio nada

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

Sì, consiglio questo prodotto

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Date of Use 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Questa revisione è stata effettuata per TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

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Date of Use 2025-02-12

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