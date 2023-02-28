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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAM2805/10
Ultrasottile. Ricco di funzioni.
Hai poco spazio a disposizione? Ottieni il massimo dell'intrattenimento. Oltre alla radio via Internet e DAB+, questo sistema micro sottile e montabile a parete ti offre la compatibilità con Spotify Connect e lo streaming Bluetooth. Puoi inoltre collegare il tuo lettore CD o registratore.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Cerchi qualcosa da ascoltare? Questo sistema micro offre la radio digitale o Internet senza interferenze con migliaia di stazioni in tutto il mondo. Puoi riprodurre musica in streaming, podcast e altro ancora tramite Bluetooth, mentre l'ingresso audio è disponibile per le sorgenti cablate.
Puoi utilizzare il piedistallo in dotazione di questo sistema micro sottile oppure rimuoverlo per montare il sistema direttamente su una parete. Due driver full-range assicurano un audio stereo nitido.
Streaming da Spotify? Questa radio via Internet Bluetooth vanta Spotify Connect. Utilizza il tuo cellulare come telecomando mentre la radio riproduce il segnale di qualità migliore di Spotify, direttamente dai server Spotify. Due driver full-range assicurano un audio stereo nitido.
3.6
su 5
26
Recensioni
28/02/2023
Italia
Compratore verificato
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Pro
La radio Internet.Spotify.
Contro
Una base troppo plasticosa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2023-01-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Radio via Internet
Data di utilizzo 2023-01-28
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Compratore verificato
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Pro
The Best Radio Ever
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Internet Radio
Data di utilizzo 2022-10-16
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2022-10-16
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Compratore verificato
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Pro
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Contro
nog niet gevonden
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Internetradio
Data di utilizzo 2020-08-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Internetradio
Data di utilizzo 2020-08-24