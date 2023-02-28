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Fuori produzione

Radio via Internet

TAM2805/10

3.6

| (26) Recensioni

Ultrasottile. Ricco di funzioni.

Hai poco spazio a disposizione? Ottieni il massimo dell'intrattenimento. Oltre alla radio via Internet e DAB+, questo sistema micro sottile e montabile a parete ti offre la compatibilità con Spotify Connect e lo streaming Bluetooth. Puoi inoltre collegare il tuo lettore CD o registratore.

Vedi tutti i vantaggi

Ultrasottile. Ricco di funzioni.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Un piccolo sistema per tutta la tua musica

Cerchi qualcosa da ascoltare? Questo sistema micro offre la radio digitale o Internet senza interferenze con migliaia di stazioni in tutto il mondo. Puoi riprodurre musica in streaming, podcast e altro ancora tramite Bluetooth, mentre l'ingresso audio è disponibile per le sorgenti cablate.

Perfetto per gli spazi più piccoli

Puoi utilizzare il piedistallo in dotazione di questo sistema micro sottile oppure rimuoverlo per montare il sistema direttamente su una parete. Due driver full-range assicurano un audio stereo nitido.

Streaming semplice. Ascolto epico

Streaming da Spotify? Questa radio via Internet Bluetooth vanta Spotify Connect. Utilizza il tuo cellulare come telecomando mentre la radio riproduce il segnale di qualità migliore di Spotify, direttamente dai server Spotify. Due driver full-range assicurano un audio stereo nitido.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

26

Recensioni

3

28/02/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Pro

La radio Internet.Spotify.

Contro

Una base troppo plasticosa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Radio via Internet

Data di utilizzo 2023-01-28

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Radio via Internet

Data di utilizzo 2023-01-28

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Pro

The Best Radio Ever

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Internet Radio

Data di utilizzo 2022-10-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Internet Radio

Data di utilizzo 2022-10-16

24/09/2021

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Pro

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Contro

nog niet gevonden

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Internetradio

Data di utilizzo 2020-08-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAM2805 Internetradio

Data di utilizzo 2020-08-24

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