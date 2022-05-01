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Fuori produzione

Power Bank Philips Georg Jensen

TAJP10/00

4.3

| (3) Recensioni

Power Bank Philips Georg Jensen

Se cerchi dispositivi tecnologici dal design straordinario, questo è il power bank che fa per te. Caratterizzato da un design in pelle marrone scuro ed elementi in acciaio lucido, il corpo nasconde un pad di ricarica wireless Qi. La cinghia rimovibile funziona anche come cavo da USB-A a USB-C.

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Potenza ed eleganza

Power Bank Philips Georg Jensen

Potenza di ricarica max 5 W

L'ampia superficie di ricarica consente di posizionare facilmente un telefono sul pad e la potenza massima di ricarica è di 5 W.

La cinghia per il trasporto rimovibile funge da cavo USB-A a USB-C.

La cinghia in silicone marrone scuro incorpora collegamenti da USB-A a USB-C per caricare il power bank.

Elementi in acciaio lucido Georg Jensen

Elementi in acciaio lucido Georg Jensen

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Pro

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data di utilizzo 2021-04-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data di utilizzo 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Pro

Geïntegreerde kabel

Contro

Zwaar

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data di utilizzo 2021-01-26

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data di utilizzo 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Pro

Geen

Contro

Zie boven

Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data di utilizzo 2022-05-26

Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Data di utilizzo 2022-05-26

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