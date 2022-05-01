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Fuori produzione
TAJP10/00
Power Bank Philips Georg Jensen
Se cerchi dispositivi tecnologici dal design straordinario, questo è il power bank che fa per te. Caratterizzato da un design in pelle marrone scuro ed elementi in acciaio lucido, il corpo nasconde un pad di ricarica wireless Qi. La cinghia rimovibile funziona anche come cavo da USB-A a USB-C.
L'ampia superficie di ricarica consente di posizionare facilmente un telefono sul pad e la potenza massima di ricarica è di 5 W.
La cinghia in silicone marrone scuro incorpora collegamenti da USB-A a USB-C per caricare il power bank.
Elementi in acciaio lucido Georg Jensen
4.3
su 5
3
Recensioni
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Pro
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data di utilizzo 2021-04-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data di utilizzo 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Pro
Geïntegreerde kabel
Contro
Zwaar
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data di utilizzo 2021-01-26
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data di utilizzo 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Compratore verificato
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Pro
Geen
Contro
Zie boven
Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data di utilizzo 2022-05-26
Questa revisione è stata effettuata per TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Data di utilizzo 2022-05-26