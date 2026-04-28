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6000 seriesCuffie over-ear wireless

TAH6509BK/00

3.7

| (12) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Immergiti e via

Che sia a lavoro o in sessione di gaming, con queste cuffie wireless dotate di cancellazione del rumore, le tue giornate scorreranno in tutta tranquillità! La cancellazione adattiva del rumore e il confortevole fit over ear ti consentono di immergerti completamente nelle tue attività. Scopri un audio ricco di dettagli. Inoltre, ti consentono di attivare un'impostazione per una latenza ridotta, ideale per giochi e film.

Vedi tutti i vantaggi

Immergiti e via

  • Cancellazione del rumore Pro

  • Design over ear

  • Audio naturale. Bassi dinamici

  • Fino a 70 ore di riproduzione

Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro

Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro

La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni,incluso il vento,in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te,la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne,consentendoti di conversare normalmente,senza dover rimuovere le cuffie.

Leggere,confortevoli,pieghevoli...ed eleganti!

Leggere,confortevoli,pieghevoli...ed eleganti!

I supporti dei cuscinetti rotondi e la struttura elegante conferiscono a queste cuffie over ear uno stile distintivo. I cuscinetti in memory foam dei padiglioni auricolari assicurano il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto; inoltre,si ripiegano e ruotano verso l'interno per poter riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa.

Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Sfrutta al massimo la potenza dei bassi dinamici senza alzare il volume,attivandoli dal tramite il pulsante multifunzione o dall'app Philips Headphones.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.7

su 5

12

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

28/04/2026

Suomi

Suomi

Philips tuote yllättää jälleen positiivisesti

Tuotteen hinta-laatu suhde erittäin hyvä, Philips yllättää jälleen positiivisesti. Uskomaton ääni ja monipuoliset säädöt tässä hintaluokassa. Suosittelen.

Pro

Todella laadukas ja monipuolinen tuote tässä hintaluokassa

Contro

Voi olla etten muista ottaa kuulokkeita pois koko päivänä kun puhelimen ja tietokoneen käyttö onnistuu yhtä aikaa erittäin sujuvasti, vaihtaminen puheluun ja takaisin tapahtuu erittäin sujuvasti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Data di utilizzo 2026-04-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Data di utilizzo 2026-04-27

20/09/2024

Deutschland

Deutschland

"Top Kopfhörer

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!

Pro

Leicht und lange akkuzeit

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data di utilizzo 2023-08-20

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data di utilizzo 2023-08-20

14/09/2024

Deutschland

Deutschland

Top-Klang zum kleinen Preis

Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data di utilizzo 2024-08-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Data di utilizzo 2024-08-14

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