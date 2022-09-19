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Garanzia di 2 anni
TAEP200/12
Divertimento multi-supporto: dai DVD ai dispositivi USB
Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi. Con il lettore DVD Philips TAEP200, puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.
USB 2.0
Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.
Riproduci tutti i dischi che desideri, CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Approfitta dell'imbattibile flessibilità e della comodità di riprodurre tutti i dischi su un solo dispositivo.
A prescindere da quello che si guarda e dal tipo di TV, Screen Fit consente di riprodurre l'immagine a tutto schermo. Vengono eliminate le fastidiose strisce nere, sopra e sotto, senza dover intervenire manualmente. Basta premere il tasto Screen Fit, scegliere il formato e guardare il film a schermo intero
3.2
su 5
70
Recensioni
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Compratore verificato
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Pro
Easy set up
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 DVD player
Data di utilizzo 2021-08-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 DVD player
Data di utilizzo 2021-08-19
Jeanmichel
27/12/2024
France
Compratore verificato
Très pratique, très compact
Lecteur très pratique, sortie HDMI, tient peu de place
Pro
Compact
Contro
Pas de prise ancienne Periitel ou scart
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD
Data di utilizzo 2023-11-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD
Data di utilizzo 2023-11-27
Rob13
21/01/2024
France
Compratore verificato
Parfait pour mon usage
Je cherchais un lecteur dvd pour remplacer un appareil en panne. Cet appareil est simple, peu encombrant et me satisfait.
Pro
mini encombrement
Contro
aucun pour moi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD
Data di utilizzo 2022-12-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD
Data di utilizzo 2022-12-21
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