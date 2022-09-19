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2000 serieslettore DVD

TAEP200/12

3.2

| (70) Recensioni

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero

Divertimento multi-supporto: dai DVD ai dispositivi USB

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi. Con il lettore DVD Philips TAEP200, puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Vedi tutti i vantaggi

Divertimento multi-supporto: dai DVD ai dispositivi USB

  • USB 2.0

Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche

Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche

Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Riproduci tutti i dischi che desideri, CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Approfitta dell'imbattibile flessibilità e della comodità di riprodurre tutti i dischi su un solo dispositivo.

Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale

Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale

A prescindere da quello che si guarda e dal tipo di TV, Screen Fit consente di riprodurre l'immagine a tutto schermo. Vengono eliminate le fastidiose strisce nere, sopra e sotto, senza dover intervenire manualmente. Basta premere il tasto Screen Fit, scegliere il formato e guardare il film a schermo intero

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

70

Recensioni

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Pro

Easy set up

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 DVD player

Data di utilizzo 2021-08-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 DVD player

Data di utilizzo 2021-08-19

27/12/2024

France

France

Compratore verificato

Très pratique, très compact

Lecteur très pratique, sortie HDMI, tient peu de place

Pro

Compact

Contro

Pas de prise ancienne Periitel ou scart

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD

Data di utilizzo 2023-11-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD

Data di utilizzo 2023-11-27

21/01/2024

France

France

Compratore verificato

Parfait pour mon usage

Je cherchais un lecteur dvd pour remplacer un appareil en panne. Cet appareil est simple, peu encombrant et me satisfait.

Pro

mini encombrement

Contro

aucun pour moi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD

Data di utilizzo 2022-12-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAEP200 Lecteur DVD

Data di utilizzo 2022-12-21

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