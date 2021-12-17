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Fuori produzione

Soundbar 3.1 con subwoofer wireless

TAB8805/10

2.8

| (21) Recensioni

La potenza dell'audio cinematografico

Goditi al meglio la serata cinema con questa potente soundbar con subwoofer wireless. L'audio 3D coinvolgente di Dolby Atmos ti fa sentire al centro della scena. Grazie alla compatibilità Play-Fi, puoi creare facilmente un sistema dall'autentico suono surround.

Vedi tutti i vantaggi

La potenza dell'audio cinematografico

  • Fino a 400 W. Subwoofer wireless

  • Dolby Atmos®

  • Compatibile con DTS Play-Fi

  • Si collega agli assistenti vocali

Soundbar intelligente. Potenza cinematografica

Soundbar intelligente. Potenza cinematografica

Questa soundbar offre 300 W di audio potente per tutto ciò che guardi e per ogni brano che ami. 3.1 canali riempiono ogni stanza con colonne sonore suggestive, effetti potenti e dialoghi nitidissimi. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo.

Dolby Atmos. Emozioni più intense

Dolby Atmos. Emozioni più intense

Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questa soundbar compatibile con Dolby Atmos riproduce l'altezza e la profondità del suono, creando un audio surround virtuale tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te.

Play-Fi. Da un audio multistanza a un audio surround

Play-Fi. Da un audio multistanza a un audio surround

Questa soundbar compatibile con Play-Fi è il punto di svolta della tua configurazione multistanza. Puoi sincronizzare gli altoparlanti compatibili con Play-Fi per un audio multistanza o persino creare un autentico sistema audio surround, il tutto tramite l'app Philips Sound o l'app Play-Fi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

21

Recensioni

4

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Pro

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data di utilizzo 2020-11-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data di utilizzo 2020-11-17

24/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Sound is amazing

I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.

Pro

Great sound

Contro

Slightly larger than previous soundbar

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data di utilizzo 2021-10-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data di utilizzo 2021-10-24

11/01/2022

France

France

Compatible avec tout

Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Data di utilizzo 2021-07-11

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Data di utilizzo 2021-07-11

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee