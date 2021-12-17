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Fuori produzione
TAB8805/10
La potenza dell'audio cinematografico
Goditi al meglio la serata cinema con questa potente soundbar con subwoofer wireless. L'audio 3D coinvolgente di Dolby Atmos ti fa sentire al centro della scena. Grazie alla compatibilità Play-Fi, puoi creare facilmente un sistema dall'autentico suono surround.
Fino a 400 W. Subwoofer wireless
Dolby Atmos®
Compatibile con DTS Play-Fi
Si collega agli assistenti vocali
Questa soundbar offre 300 W di audio potente per tutto ciò che guardi e per ogni brano che ami. 3.1 canali riempiono ogni stanza con colonne sonore suggestive, effetti potenti e dialoghi nitidissimi. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo.
Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questa soundbar compatibile con Dolby Atmos riproduce l'altezza e la profondità del suono, creando un audio surround virtuale tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te.
Questa soundbar compatibile con Play-Fi è il punto di svolta della tua configurazione multistanza. Puoi sincronizzare gli altoparlanti compatibili con Play-Fi per un audio multistanza o persino creare un autentico sistema audio surround, il tutto tramite l'app Philips Sound o l'app Play-Fi.
2.8
su 5
21
Recensioni
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Pro
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data di utilizzo 2020-11-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data di utilizzo 2020-11-17
Tropiben
24/11/2021
United Kingdom
Sound is amazing
I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.
Pro
Great sound
Contro
Slightly larger than previous soundbar
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data di utilizzo 2021-10-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data di utilizzo 2021-10-24
Hiro566
11/01/2022
France
Compatible avec tout
Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Data di utilizzo 2021-07-11
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Data di utilizzo 2021-07-11