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Fuori produzione

Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

TAB8405/10

4

| (3) Recensioni

Quella con un audio da prima fila

Intensifica l'audio di ogni film, evento sportivo e playlist. Questa elegante soundbar con subwoofer wireless e Dolby Atmos migliora i bassi e rende le voci più chiare. Inoltre, è facile da integrare in una configurazione multistanza.

Vedi tutti i vantaggi

Quella con un audio da prima fila

  • Fino a 240 W. Subwoofer wireless

  • Dolby Atmos®

  • Compatibile con DTS Play-Fi

  • Si collega agli assistenti vocali

Soundbar smart. Audio cinematografico

Soundbar smart. Audio cinematografico

Questa soundbar aggiunge una nuova dimensione a tutto ciò che guardi e ai tuoi brani preferiti. 2.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo.

Dolby Atmos. Emozioni più intense

Dolby Atmos. Emozioni più intense

Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questa soundbar compatibile con Dolby Atmos riproduce l'altezza e la profondità del suono, creando un audio surround virtuale tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te.

Modalità EQ Stadio. Come assistere dal vivo

Vivi le emozioni degli sport dal vivo direttamente nel tuo soggiorno. La modalità EQ Stadio ti immerge nel rumore del pubblico, proprio come se fossi allo stadio! Lasciati entusiasmare da tutti i momenti cruciali, senza rinunciare all'audio nitido della telecronaca.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

3

Recensioni

4
3
1

16/06/2024

Italia

Italia

Top dopo 2 anni di aggiornamenti

Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti

Pro

Facilità d'uso

Contro

Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Data di utilizzo 2022-06-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Data di utilizzo 2022-06-16

07/10/2021

Italia

Italia

Ascoltata e stupido!

Al prezzo d'acquisto consiglio di comprare questa formidabile Soundbar. Sembra un miniCinema

Pro

Suono pulito

Contro

Troppo delicata

Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Data di utilizzo 2021-09-07

Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Data di utilizzo 2021-09-07

12/01/2022

Italia

Italia

OTTIMA SOUNDBAR MA...

tutto bene dal punto di vista audio, buona la regolazione dei toni e la gestione da app. Il subwoofer presenta dei problemi seri di connessione( non si capisce dal manuale se lavora in wi-fi o bluetooth), in quanto molto ma molto spesso non si connette alla barra principale con la conseguenza che non si apprezzano i bassi; questo difetto non scompare nemmeno cambiando il canale di trasmissione del router in casa, ipotizzando un disturbo sulla rete wifi nel caso il sub lavori in medesima. Questo difetto, sono il secondo a segnalarlo, è stato riscontrato anche da un altro acquirente su un noto e-commerce. Spero in un aggiornamento per risolvere questo noioso problema in quanto non si apprezza a pieno delle caretterstiche della bar. Mi auguro che l'assistenza possa leggere quanto postato per ovviare

Pro

buon audio in generale e suono potente

Contro

il subwoofer spesso non si connette all'unità principale

Questa revisione è stata effettuata per TAB8405 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Data di utilizzo 2021-12-12

Questa revisione è stata effettuata per TAB8405 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless

Data di utilizzo 2021-12-12

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