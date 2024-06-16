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Fuori produzione
TAB8405/10
Quella con un audio da prima fila
Intensifica l'audio di ogni film, evento sportivo e playlist. Questa elegante soundbar con subwoofer wireless e Dolby Atmos migliora i bassi e rende le voci più chiare. Inoltre, è facile da integrare in una configurazione multistanza.
Fino a 240 W. Subwoofer wireless
Dolby Atmos®
Compatibile con DTS Play-Fi
Si collega agli assistenti vocali
Questa soundbar aggiunge una nuova dimensione a tutto ciò che guardi e ai tuoi brani preferiti. 2.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo.
Effetti più intensi per tutto ciò che guardi. Questa soundbar compatibile con Dolby Atmos riproduce l'altezza e la profondità del suono, creando un audio surround virtuale tridimensionale che si diffonde sopra e intorno a te.
Vivi le emozioni degli sport dal vivo direttamente nel tuo soggiorno. La modalità EQ Stadio ti immerge nel rumore del pubblico, proprio come se fossi allo stadio! Lasciati entusiasmare da tutti i momenti cruciali, senza rinunciare all'audio nitido della telecronaca.
4.0
su 5
3
Recensioni
RickyKarmator
16/06/2024
Italia
Top dopo 2 anni di aggiornamenti
Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti
Pro
Facilità d'uso
Contro
Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Data di utilizzo 2022-06-16
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Data di utilizzo 2022-06-16
Alfex
07/10/2021
Italia
Ascoltata e stupido!
Al prezzo d'acquisto consiglio di comprare questa formidabile Soundbar. Sembra un miniCinema
Pro
Suono pulito
Contro
Troppo delicata
Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Data di utilizzo 2021-09-07
Questa revisione è stata effettuata per TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Data di utilizzo 2021-09-07
gorbam3
12/01/2022
Italia
OTTIMA SOUNDBAR MA...
tutto bene dal punto di vista audio, buona la regolazione dei toni e la gestione da app. Il subwoofer presenta dei problemi seri di connessione( non si capisce dal manuale se lavora in wi-fi o bluetooth), in quanto molto ma molto spesso non si connette alla barra principale con la conseguenza che non si apprezzano i bassi; questo difetto non scompare nemmeno cambiando il canale di trasmissione del router in casa, ipotizzando un disturbo sulla rete wifi nel caso il sub lavori in medesima. Questo difetto, sono il secondo a segnalarlo, è stato riscontrato anche da un altro acquirente su un noto e-commerce. Spero in un aggiornamento per risolvere questo noioso problema in quanto non si apprezza a pieno delle caretterstiche della bar. Mi auguro che l'assistenza possa leggere quanto postato per ovviare
Pro
buon audio in generale e suono potente
Contro
il subwoofer spesso non si connette all'unità principale
Questa revisione è stata effettuata per TAB8405 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Data di utilizzo 2021-12-12
Questa revisione è stata effettuata per TAB8405 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Data di utilizzo 2021-12-12