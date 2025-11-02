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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Libera le orecchie. Senti tutto.
Da amare quando corri, pedali o passeggi! Leggere, comode e resistenti, queste cuffie sportive wireless open ear ti consentono di sentire tutto ciò che accade intorno a te insieme alla tua musica. Dai parchi alle strade cittadine, il tuo allenamento ha appena fatto un passo avanti.
Design open ear
Conduzione ossea
Chiamate nitide
Luci di sicurezza LED
La tecnologia a conduzione ossea trasmette il suono attraverso le ossa del cranio, senza bisogno di infilare auricolari o indossare cuffie che coprono l'orecchio. Il suono si propaga invece dagli zigomi direttamente all'orecchio interno e la musica si forma come per magia nella tua testa!
Scendi in pista con la pioggia? Grazie alla protezione IP66, né la polvere né un diluvio possono fermare queste cuffie open ear, che sono sicure e facili da ricaricare anche dopo essere state bagnate. Basta asciugarle con un panno e collegarle all'alloggiamento caricabatteria magnetico.
Corri di notte. Fai un'escursione su un sentiero di montagna al tramonto. Vai in bicicletta nel bosco. Grazie alla striscia luminosa LED sul retro dell'archetto da collo, sarai sempre visibile anche negli ambienti poco illuminati. Puoi controllare i LED tramite l'app Philips Headphones o con il pulsante on/off sull'archetto da collo.
4.1
su 5
241
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Compratore verificato
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro
Excellent product just very poor customer service
Contro
Hopeless spares as no charger cord available
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data di utilizzo 2024-10-02
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data di utilizzo 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Parte della promozione
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Parte della promozione
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.