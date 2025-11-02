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Fuori produzione

Cuffie sportive open ear wireless

TAA7607BK/00

4.1

| (241) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Libera le orecchie. Senti tutto.

Da amare quando corri, pedali o passeggi! Leggere, comode e resistenti, queste cuffie sportive wireless open ear ti consentono di sentire tutto ciò che accade intorno a te insieme alla tua musica. Dai parchi alle strade cittadine, il tuo allenamento ha appena fatto un passo avanti.

Vedi tutti i vantaggi

Libera le orecchie. Senti tutto.

  • Design open ear

  • Conduzione ossea

  • Chiamate nitide

  • Luci di sicurezza LED

Audio senza auricolari. Design open ear

Audio senza auricolari. Design open ear

La tecnologia a conduzione ossea trasmette il suono attraverso le ossa del cranio, senza bisogno di infilare auricolari o indossare cuffie che coprono l'orecchio. Il suono si propaga invece dagli zigomi direttamente all'orecchio interno e la musica si forma come per magia nella tua testa!

Sempre pronte per l'uso. Protezione dalla polvere e dall'acqua IP66

Sempre pronte per l'uso. Protezione dalla polvere e dall'acqua IP66

Scendi in pista con la pioggia? Grazie alla protezione IP66, né la polvere né un diluvio possono fermare queste cuffie open ear, che sono sicure e facili da ricaricare anche dopo essere state bagnate. Basta asciugarle con un panno e collegarle all'alloggiamento caricabatteria magnetico.

Fatti vedere. Luci di sicurezza LED

Fatti vedere. Luci di sicurezza LED

Corri di notte. Fai un'escursione su un sentiero di montagna al tramonto. Vai in bicicletta nel bosco. Grazie alla striscia luminosa LED sul retro dell'archetto da collo, sarai sempre visibile anche negli ambienti poco illuminati. Puoi controllare i LED tramite l'app Philips Headphones o con il pulsante on/off sull'archetto da collo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.1

su 5

241

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

02/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!

Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pro

Excellent product just very poor customer service

Contro

Hopeless spares as no charger cord available

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Data di utilizzo 2024-10-02

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Data di utilizzo 2024-10-02

20/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound and really light

These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

09/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, novelty format

Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

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  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.