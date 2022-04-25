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        Fuori produzione

        Custodia

        SWW1001/00

        Pratica borsa per dispositivi elettronici

        Pratica borsa dal design lineare per tenere al sicuro e all'asciutto i tuoi dispositivi elettronici. Realizzata in materiale impermeabile standard con livello di protezione IPX4. Borsa dotata di quattro scomparti interni per tenere tutto in ordine.

        Vedi tutti i vantaggi

        Pratica borsa per dispositivi elettronici

        • Universale

        Tasche interne per riporre tutto al sicuro

        All'interno della custodia troverai tasche perfette per riporre il tuo dispositivo mobile, i cavi, le batterie e le schede di memoria. Ideale per custodire gli accessori e avere tutto a portata di mano.

        Materiale impermeabile non significa immergere i supporti nell'acqua

        Il materiale impermeabile protegge i supporti dall'umidità e dall'acqua.

        Specifiche tecniche

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