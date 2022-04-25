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Fuori produzione
SWW1001/00
Pratica borsa per dispositivi elettronici
Pratica borsa dal design lineare per tenere al sicuro e all'asciutto i tuoi dispositivi elettronici. Realizzata in materiale impermeabile standard con livello di protezione IPX4. Borsa dotata di quattro scomparti interni per tenere tutto in ordine.
Universale
All'interno della custodia troverai tasche perfette per riporre il tuo dispositivo mobile, i cavi, le batterie e le schede di memoria. Ideale per custodire gli accessori e avere tutto a portata di mano.
Il materiale impermeabile protegge i supporti dall'umidità e dall'acqua.
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