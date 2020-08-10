Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWV7015/10
Cavo con certificazione HDMI Premium
Il cavo con certificazione HDMI Premium offre una risoluzione Ultra HD in 4K a 60 fps. La tecnologia HDMI a velocità elevata supporta un sistema audio completo a 32 canali con frequenza di campionamento fino a 1536 KHz
4K a 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Supporta risoluzioni video fino a 4K o UHD 2160p. In questo modo lo schermo risulta essere molto simile a quello dei sistemi digitali usati nei cinema.
Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.
Connettori placcati oro per un collegamento affidabile.
Recensioni