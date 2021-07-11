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Fuori produzione

da USB-C a USB-C

SWV6803/00

Cavo intrecciato di qualità superiore da USB-C a USB-C

La presa USB-C Thunderbolt 3 supporta dispositivi con risoluzione 5K e banda larga da 40 Gbps. Cavo di qualità superiore lungo 3 metri per una maggiore flessibilità durante la ricarica.

Vedi tutti i vantaggi

Cavo intrecciato di qualità superiore da USB-C a USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 3 m

Cavo USB-C versatile con monitor USB-C

Una soluzione con un unico cavo per monitor USB-C che consente di trasferire dati video a velocità ultra elevate durante la ricarica del laptop.

Supporta il trasferimento dati USB 4.0

Supporta la larghezza di banda da 40 Gbps ad alta velocità USB 4.0.

Specifiche tecniche

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