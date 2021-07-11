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Fuori produzione
SWV6803/00
Cavo intrecciato di qualità superiore da USB-C a USB-C
La presa USB-C Thunderbolt 3 supporta dispositivi con risoluzione 5K e banda larga da 40 Gbps. Cavo di qualità superiore lungo 3 metri per una maggiore flessibilità durante la ricarica.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
3 m
Una soluzione con un unico cavo per monitor USB-C che consente di trasferire dati video a velocità ultra elevate durante la ricarica del laptop.
Supporta la larghezza di banda da 40 Gbps ad alta velocità USB 4.0.
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