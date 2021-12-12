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Fuori produzione

Adattatore USB-C

SWV6021/00

Adattatore da USB-C a HDMI e VGA di alta qualità

Adattatore da USB-C a HDMI (femmina) e VGA di alta qualità. Lunghezza cavo 15 cm. L'uscita VGA supporta l'uscita Full HD 1920 x 1080p a 60 Hz. HDMI supporta un'uscita nitidissima 4K x 2K a 30 Hz.

Vedi tutti i vantaggi

Nitidezza e audio senza pari

Adattatore da USB-C a HDMI e VGA di alta qualità

  • HDMI

  • VGA

Realizzato con una struttura di alta qualità

I prodotti vengono fabbricati con materiali di alta qualità per garantire la massima durata.

Risoluzione 4K (3840 x 2160)

Supporta una risoluzione video fino a 4K (3840 x 2160) per offrire la massima qualità delle immagini ed esperienze di gioco straordinarie.

Immagini nitide con 30 fotogrammi al secondo e segnale video da 30 Hz

Rilassati e prova un'esperienza visiva superiore con video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo le immagini televisive saranno molto più fluide.

Specifiche tecniche

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