Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWV6021/00
Adattatore da USB-C a HDMI e VGA di alta qualità
Adattatore da USB-C a HDMI (femmina) e VGA di alta qualità. Lunghezza cavo 15 cm. L'uscita VGA supporta l'uscita Full HD 1920 x 1080p a 60 Hz. HDMI supporta un'uscita nitidissima 4K x 2K a 30 Hz.
HDMI
VGA
I prodotti vengono fabbricati con materiali di alta qualità per garantire la massima durata.
Supporta una risoluzione video fino a 4K (3840 x 2160) per offrire la massima qualità delle immagini ed esperienze di gioco straordinarie.
Rilassati e prova un'esperienza visiva superiore con video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo le immagini televisive saranno molto più fluide.
Recensioni