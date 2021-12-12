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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWV6001/00
Adattatore da USB-C a HDMI di alta qualità
Cavo adattatore da USB-C a HDMI (femmina) di alta qualità. Con risoluzione 4K e lunghezza cavo 15 cm.
Maschio-femmina
HDMI 2.0
I prodotti vengono fabbricati con materiali di alta qualità per garantire la massima durata.
Supporta una risoluzione video fino a 4K (3840 x 2160) per offrire la massima qualità delle immagini ed esperienze di gioco straordinarie.
Rilassati e prova un'esperienza visiva superiore con video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo le immagini televisive saranno molto più fluide.
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