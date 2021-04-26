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Fuori produzione

Cavo HDMI

SWV5653G/00

Cavo con certificazione HDMI Premium

Il cavo con certificazione HDMI Premium offre una risoluzione 4K Ultra HD a 60 fps. La tecnologia HDMI a velocità elevata supporta un sistema audio completo a 32 canali con frequenza di campionamento fino a 1536 KHz.

Vedi tutti i vantaggi

Risoluzione Ultra HD in 4K a 60 Hz con Ethernet

Cavo con certificazione HDMI Premium

  • 4K a 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 5 m

Fotogrammi al secondo: 60 Hz

Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.

Filamento in rame puro da 30 AWG per la migliore qualità audio e video.

Materiali di qualità: filamento in rame puro da 30 AWG per garantire il collegamento migliore con la minor perdita di dati.

Esperienza 3D

Supporta tutti i formati video 3D per applicazioni Home Theater e di gioco davvero tridimensionali.

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