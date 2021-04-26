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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWV5633G/00
Cavo con certificazione HDMI Premium
Il cavo con certificazione HDMI Premium offre una risoluzione 4K Ultra HD a 60 fps. La tecnologia HDMI a velocità elevata supporta un sistema audio completo a 32 canali con frequenza di campionamento fino a 1536 KHz.
4K a 60 Hz
18 Gbps
3 m
Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.
Materiali di qualità: filamento in rame puro da 30 AWG per garantire il collegamento migliore con la minor perdita di dati.
Supporta tutti i formati video 3D per applicazioni Home Theater e di gioco davvero tridimensionali.
Recensioni