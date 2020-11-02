Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWV5531/00
Immagini in Ultra HD
Prova la risoluzione Ultra HD in 4K a 60 fps. La tecnologia HDMI a velocità elevata supporta un sistema audio completo a 32 canali con frequenza di campionamento fino a 1536 KHz
4K a 60 Hz
18 Gbps
3 m
Supporta risoluzioni video fino a 4K o UHD 2160p. In questo modo lo schermo risulta essere molto simile a quello dei sistemi digitali usati nei cinema.
Esperienza di gioco e di visione superiore con immagini con fino a 60 fotogrammi al secondo.
Connettori placcati oro per una migliore conduttività grazie alla riduzione della resistenza. Prevengono anche il deterioramento dei connettori a causa dell'ossidazione.
Recensioni