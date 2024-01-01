ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

        Trasferimento dati

        SWR8106W/00

        Estendi il collegamento HDMI

        Supporta la risoluzione in 4K tramite HDMI. Modalità di trasferimento Wi-Fi a 5 GHz con portata di trasferimento di 200 metri.

        Vedi tutti i vantaggi

        Estendi il collegamento HDMI

        • HDMI

        • wireless

        Connettori Mini B A/5 pin

        Rispetta i requisiti specifici di connessione con connettori A maschio/B maschio.

        Trasferimento dei dati ottimizzato con la schermatura superiore

        La schermatura superiore ottimizza il trasferimento dei dati proteggendo dal rumore delle frequenze radio esterne.

        Connettori A maschio/B maschio placcati oro per una migliore conduttività

        I connettori A maschio/B maschio placcati oro offrono una migliore conduttività riducendo la resistenza.

        Specifiche tecniche

        Ottieni assistenza per questo prodotto

        Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

        Recensioni

        Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

        • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
        • Accesso anticipato alle offerte.
        • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
        • Consigli degli esperti e idee

        Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

        • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
        • Accesso anticipato alle offerte.
        • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
        • Consigli degli esperti e idee