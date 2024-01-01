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Garanzia di 2 anni
SWR8106W/00
Estendi il collegamento HDMI
Supporta la risoluzione in 4K tramite HDMI. Modalità di trasferimento Wi-Fi a 5 GHz con portata di trasferimento di 200 metri.
HDMI
wireless
Rispetta i requisiti specifici di connessione con connettori A maschio/B maschio.
La schermatura superiore ottimizza il trasferimento dei dati proteggendo dal rumore delle frequenze radio esterne.
I connettori A maschio/B maschio placcati oro offrono una migliore conduttività riducendo la resistenza.
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