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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWA4522S/10
Garantisci un collegamento affidabile
Questo cavo assicura un collegamento audio affidabile tra i componenti.
1,5 m
Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri delle apparecchiature e ne prolungano la durata.
La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile installazione.
Il serracavo in gomma garantisce un collegamento saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.