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Fuori produzione

Cavo per copia stereo

SWA2533W/10

Garantisci un collegamento affidabile

Questo cavo assicura un collegamento audio affidabile tra i componenti.

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con questo cavo dubbing stereo

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  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Black

Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri

Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri delle apparecchiature e ne prolungano la durata.

Guaina flessibile in PVC

La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile installazione.

Serracavo in gomma

Il serracavo in gomma garantisce un collegamento saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 165.2 kB
  • 18 June 2025

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