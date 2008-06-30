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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWA2302W/10
Garantisci un collegamento affidabile
Affidati a questo cavo per migliorare le prestazioni delle tue apparecchiature. Garantisce il miglior collegamento possibile per la trasmissione dei segnali audio fra le apparecchiature.
1,5 m
I tubi ad emissione luminosa di elevata qualità ottica trasportano le informazioni digitali ai componenti per un audio ad alta definizione senza compromessi.
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.
Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri delle apparecchiature e ne prolungano la durata.