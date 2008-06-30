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Fuori produzione

Cavo in fibra ottica

SWA2302W/10

Garantisci un collegamento affidabile

Affidati a questo cavo per migliorare le prestazioni delle tue apparecchiature. Garantisce il miglior collegamento possibile per la trasmissione dei segnali audio fra le apparecchiature.

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con questo cavo audio in fibra ottica

Garantisci un collegamento affidabile

  • 1,5 m

Fibre ottiche di alta qualità

I tubi ad emissione luminosa di elevata qualità ottica trasportano le informazioni digitali ai componenti per un audio ad alta definizione senza compromessi.

Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso

Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.

Spina in plastica stampata per collegamenti sicuri

Le spine stampate garantiscono collegamenti sicuri delle apparecchiature e ne prolungano la durata.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 192 kB
  • 18 June 2025

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