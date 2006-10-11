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Fuori produzione

Cavo per altoparlanti

SWA2105W/10

Garantisci un collegamento affidabile

Questo cavo per altoparlanti garantisce una connessione audio affidabile tra altoparlanti e sintonizzatore.

Vedi tutti i vantaggi

con questo cavo per altoparlanti

Garantisci un collegamento affidabile

  • 10 m

  • 18 gauge

Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali

Questo conduttore in rame assicura un'elevata precisione di trasmissione con una resistenza minima.

Per una maggiore facilità di installazione

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.

Guaina flessibile in PVC

La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile installazione.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 195.3 kB
  • 18 June 2025

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