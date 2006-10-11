Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SWA2105W/10
Garantisci un collegamento affidabile
Questo cavo per altoparlanti garantisce una connessione audio affidabile tra altoparlanti e sintonizzatore.
10 m
18 gauge
Questo conduttore in rame assicura un'elevata precisione di trasmissione con una resistenza minima.
Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.
La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una facile installazione.