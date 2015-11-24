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Fuori produzione

Cuffie

SHS3300WT/10

Extra Bass

La tecnologia Bass Beat di queste cuffie con aggancio per l'orecchio offre comfort, stabilità e prestazioni.

Vedi tutti i vantaggi

per un audio potente

Extra Bass

  • Driver da 15 mm, aperte sul retro

  • Supporti per l'orecchio

Cavo asimmetrico per non intralciare i movimenti

Soluzione semplice ma efficace per impedire che i cavi si aggroviglino. Questo sistema consente di agganciare il cavo dietro al collo e non sotto il mento.

Gli auricolari sagomati aumentano il comfort e la stabilità

Gli auricolari restano fermi dietro l'orecchio anche quando si è in movimento, mantenendo le cuffie al proprio posto per un audio perfetto. Il lato a contatto con la parte posteriore dell'orecchio consente di mantenere stabili le cuffie

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

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