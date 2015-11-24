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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHS3300WT/10
Extra Bass
La tecnologia Bass Beat di queste cuffie con aggancio per l'orecchio offre comfort, stabilità e prestazioni.
Driver da 15 mm, aperte sul retro
Supporti per l'orecchio
Soluzione semplice ma efficace per impedire che i cavi si aggroviglino. Questo sistema consente di agganciare il cavo dietro al collo e non sotto il mento.
Gli auricolari restano fermi dietro l'orecchio anche quando si è in movimento, mantenendo le cuffie al proprio posto per un audio perfetto. Il lato a contatto con la parte posteriore dell'orecchio consente di mantenere stabili le cuffie
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
Recensioni