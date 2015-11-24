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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHS3300BK/10
Extra Bass
La tecnologia Bass Beat di queste cuffie con aggancio per l'orecchio offre comfort, stabilità e prestazioni.
Driver da 15 mm, aperte sul retro
Supporti per l'orecchio
Compatto per offrire il massimo comfort ma grande abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente. Il driver dell'altoparlante da 27 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto senza distorsioni.
Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio eccellente con bassi intensi e profondi.
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.
Recensioni