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Fuori produzione

Cuffie

SHS3300BK/10

Extra Bass

La tecnologia Bass Beat di queste cuffie con aggancio per l'orecchio offre comfort, stabilità e prestazioni.

Vedi tutti i vantaggi

per un audio potente

Extra Bass

  • Driver da 15 mm, aperte sul retro

  • Supporti per l'orecchio

Il driver dell'altoparlante da 27 mm garantisce un audio di alta qualità

Compatto per offrire il massimo comfort ma grande abbastanza per riprodurre un audio nitido e potente. Il driver dell'altoparlante da 27 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto senza distorsioni.

Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato

Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio eccellente con bassi intensi e profondi.

I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Specifiche tecniche

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