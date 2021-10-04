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Fuori produzione
SUPERA I TUOI LIMITI
Le cuffie sportive Philips Actionfit RunWild ti spingeranno verso nuovi record. Le cuffie sono leggerissime, impermeabili e si adattano alla perfezione a ogni anatomia. I potenti driver riproducono bassi profondi e ti motivano durante gli allenamenti.
Le migliori per l'utilizzo in esterni
Impermeabili/resistenti al sudore
Cuscinetto
Goditi un audio eccellente che non blocchi i suoni del mondo che ti circonda. Il design acustico aperto lascia passare i suoni dell'ambiente, consentendoti di prestare sempre attenzione a ciò che accade intorno a te e di essere così sempre al sicuro durante i tuoi esercizi all'aperto.
Le cuffie ActionFit non ti isolano completamente, così da farti percepire ciò che accade intorno a te soprattutto durante gli allenamenti all'aperto, garantendoti comunque un audio di prima qualità.
Una clip per il cavo mantiene i fili sempre lontani mentre tu cerchi di superare i tuoi limiti.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Pro
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Contro
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Data di utilizzo 2020-10-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Data di utilizzo 2020-10-04
auricolari lavabili, microfono non lavabile