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Fuori produzione

ActionFitCuffie sportive con microfono

SHQ1405BL/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

SUPERA I TUOI LIMITI

Le cuffie sportive Philips Actionfit RunWild ti spingeranno verso nuovi record. Le cuffie sono leggerissime, impermeabili e si adattano alla perfezione a ogni anatomia. I potenti driver riproducono bassi profondi e ti motivano durante gli allenamenti.

Vedi tutti i vantaggi

Auricolari personalizzabili per lo sport

SUPERA I TUOI LIMITI

  • Le migliori per l'utilizzo in esterni

  • Impermeabili/resistenti al sudore

  • Cuscinetto

Il design acustico aperto lascia entrare i suoni per una consapevolezza e sicurezza maggiori

Il design acustico aperto lascia entrare i suoni per una consapevolezza e sicurezza maggiori

Goditi un audio eccellente che non blocchi i suoni del mondo che ti circonda. Il design acustico aperto lascia passare i suoni dell'ambiente, consentendoti di prestare sempre attenzione a ciò che accade intorno a te e di essere così sempre al sicuro durante i tuoi esercizi all'aperto.

Design acustico aperto per sapere sempre ciò che succede intorno a te

Le cuffie ActionFit non ti isolano completamente, così da farti percepire ciò che accade intorno a te soprattutto durante gli allenamenti all'aperto, garantendoti comunque un audio di prima qualità.

Clip per cavo incluso per allenamenti senza grovigli

Clip per cavo incluso per allenamenti senza grovigli

Una clip per il cavo mantiene i fili sempre lontani mentre tu cerchi di superare i tuoi limiti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
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04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Pro

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Contro

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Data di utilizzo 2020-10-04

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2020-10-04

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  1. auricolari lavabili, microfono non lavabile