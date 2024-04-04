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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Prestazioni di qualità
Cerchi la sintesi perfetta di prestazioni, comfort e qualità? Queste cuffie over ear aperte sul retro sono progettate per portare la tua esperienza d'ascolto a casa a un livello superiore. Ottieni un audio eccellente, una struttura di alta qualità e cavi di collegamento placcati oro.
Driver al neodimio da 50 mm
Design aperto sul retro
Cavo rimovibile da 3 m
Vivi la tua la musica. I driver da 50 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi nitidi, frequenze midrange bilanciate e alte frequenze perfette. I driver sono progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio, garantendo la massima fedeltà di riproduzione.
La fascia è rinforzata con acciaio resistente, che aggiunge la corretta quantità di tensione per un comfort garantito. Il cuscinetto della fascia a doppio strato regala la massima comodità, mentre i cuscinetti traspiranti sono perfetti per lunghe sessioni di ascolto.
Immergiti nei tuoi album preferiti sul tuo dispositivo smart, sul sistema audio domestico, sulla TV o sul laptop. Il cavo incluso è provvisto di un adattatore jack placcato oro da 6,3-3,5 mm per un collegamento ottimale per sessioni di ascolto su apparecchiature da appassionati.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Pro
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Contro
rumore plasticoso qunado si muovono
Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Cuffie over ear
Data di utilizzo 2023-04-04
Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Cuffie over ear
Data di utilizzo 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Compratore verificato
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Pro
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Data di utilizzo 2022-05-12
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Data di utilizzo 2022-05-12
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.