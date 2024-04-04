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Fuori produzione

Cuffie over ear

SHP9600/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Prestazioni di qualità

Cerchi la sintesi perfetta di prestazioni, comfort e qualità? Queste cuffie over ear aperte sul retro sono progettate per portare la tua esperienza d'ascolto a casa a un livello superiore. Ottieni un audio eccellente, una struttura di alta qualità e cavi di collegamento placcati oro.

Vedi tutti i vantaggi

Prestazioni di qualità

  • Driver al neodimio da 50 mm

  • Design aperto sul retro

  • Cavo rimovibile da 3 m

Design aperto sul retro. Suono ampio

Design aperto sul retro. Suono ampio

Vivi la tua la musica. I driver da 50 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi nitidi, frequenze midrange bilanciate e alte frequenze perfette. I driver sono progettati per adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio, garantendo la massima fedeltà di riproduzione.

Comfort e durata eccezionali

Comfort e durata eccezionali

La fascia è rinforzata con acciaio resistente, che aggiunge la corretta quantità di tensione per un comfort garantito. Il cuscinetto della fascia a doppio strato regala la massima comodità, mentre i cuscinetti traspiranti sono perfetti per lunghe sessioni di ascolto.

Collegati a qualsiasi sorgente. Dal telefono all'amplificatore per cuffie

Collegati a qualsiasi sorgente. Dal telefono all'amplificatore per cuffie

Immergiti nei tuoi album preferiti sul tuo dispositivo smart, sul sistema audio domestico, sulla TV o sul laptop. Il cavo incluso è provvisto di un adattatore jack placcato oro da 6,3-3,5 mm per un collegamento ottimale per sessioni di ascolto su apparecchiature da appassionati.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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5.0

su 5

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Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Pro

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Contro

rumore plasticoso qunado si muovono

Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Cuffie over ear

Data di utilizzo 2023-04-04

Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Cuffie over ear

Data di utilizzo 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Pro

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Data di utilizzo 2022-05-12

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Data di utilizzo 2022-05-12

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Esclusioni di responsabilità

  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.