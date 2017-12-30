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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Ultraleggera con cavo TV da 6 m
Una cuffia leggera ideale per l'uso prolungato, dotata di una prolunga di 6 m per garantire libertà di movimento e di tecnologia Bass Beat per suoni più intensi e profondi.
Design avvolgente sull'orecchio
Argento
Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio eccellente con bassi intensi e profondi.
Fascia realizzata in materiale leggero
Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma dell'orecchio per garantire il massimo comfort soprattutto se indossate a lungo.
3.9
su 5
18
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Sì, consiglio questo prodotto
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daniel1
17/09/2009
France
Longueur de fil
A ma connaissance, c'est le seul casque TV avec un câble de 6 mètres. Ainsi pas de perte de son à cause d'une rallonge.
Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
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Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Sì, consiglio questo prodotto
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