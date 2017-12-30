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Fuori produzione

Cuffia TV con filo per interni

SHP1800/00

3.9

| (18) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Ultraleggera con cavo TV da 6 m

Una cuffia leggera ideale per l'uso prolungato, dotata di una prolunga di 6 m per garantire libertà di movimento e di tecnologia Bass Beat per suoni più intensi e profondi.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie per TV

Ultraleggera con cavo TV da 6 m

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Argento

Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio ottimizzato

Le aperture per i bassi assicurano un flusso d'aria per un audio eccellente con bassi intensi e profondi.

La fascia leggera migliora il comfort e aumenta la resistenza

Fascia realizzata in materiale leggero

Comfort assicurato anche per un uso prolungato

Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma dell'orecchio per garantire il massimo comfort soprattutto se indossate a lungo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.9

su 5

18

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

1

30/12/2017

France

France

UN SON EXTRAORDINAIRE

On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

17/09/2009

France

France

Longueur de fil

A ma connaissance, c'est le seul casque TV avec un câble de 6 mètres. Ainsi pas de perte de son à cause d'une rallonge.

Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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