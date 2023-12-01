Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Cuffie
Tutte le serie
Cuffie wireless con microfono
Fuori produzione
SHM5178BK/00
Conversazioni chiare, design essenziale.
Le cuffie wireless Philips SHM5178BK sono leggere sulle orecchie e garantiscono il massimo del comfort.
Alta qualità delle chiamate
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
Diventa il primo a recensire questo oggetto
Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Che cosa significa?