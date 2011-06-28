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Fuori produzione

Cuffie per bambini

SHK1030/00

4.7

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Progettato per i bambini

Perfette per i piccoli appassionati di musica, le cuffie Philips SHK1030 sono progettate per i bambini in crescita. Vestibilità sempre comoda, con limitazione del volume a 85 dB per la massima sicurezza.

Vedi tutti i vantaggi

Progettate per i bambini, limitazione volume massimo

Progettato per i bambini

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Blu e verdi

La fascia, ergonomica e regolabile, si adatta alla crescita del bambino

La fascia, ergonomica e regolabile, si adatta alla crescita del bambino

La fascia, essenziale ed ergonomica, è completamente regolabile e si adatta alla crescita di ogni bambino.

Limitazione del volume massimo a 85 dB, per ascoltare i brani musicali preferiti in tutta sicurezza

Le cuffie per bambini ti garantiscono che i livelli del volume siano sempre adatti al tuo bambino. Il volume è impostato sul limite massimo di 85 dB, per un divertimento sicuro.

Driver degli altoparlanti al neodimio da 32 mm per un audio perfettamente bilanciato

Driver degli altoparlanti al neodimio da 32 mm per un audio perfettamente bilanciato

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

28/06/2011

France

France

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Casque pour enfants

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Casque pour enfants

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Kids headphones

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21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Kids headphones

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