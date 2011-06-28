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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Progettato per i bambini
Perfette per i piccoli appassionati di musica, le cuffie Philips SHK1030 sono progettate per i bambini in crescita. Vestibilità sempre comoda, con limitazione del volume a 85 dB per la massima sicurezza.
Design avvolgente sull'orecchio
Blu e verdi
La fascia, essenziale ed ergonomica, è completamente regolabile e si adatta alla crescita di ogni bambino.
Le cuffie per bambini ti garantiscono che i livelli del volume siano sempre adatti al tuo bambino. Il volume è impostato sul limite massimo di 85 dB, per un divertimento sicuro.
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
pasebval
28/06/2011
France
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Casque pour enfants
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Casque pour enfants
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Kids headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Kids headphones
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHK1030 Kids headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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