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Fuori produzione
Audio ad alta precisione
Le cuffie Philips SHE9105 presentano driver di qualità e un alloggiamento in metallo realizzato con precisione per un suono dettagliato e puro. I canali acustici ovali e una scelta tra 3 auricolari diversi assicurano il massimo comfort, mentre il microfono in linea permette di passare dalla musica alle chiamate.
Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro
Auricolare
Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che spostare il cursore del sistema antigroviglio. Dimentica grovigli e nodi!
Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e ottimizzata, sempre.
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre connesso
4.1
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
TEMPOJCA
19/11/2015
France
Compratore verificato
trés bonnes qualités
produit de trés bonne qualité excellente qualité du son
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE9105BK Headphones with mic
Sì, consiglio questo prodotto
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Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Pro
Bass wie ein könig
Contro
Nichts
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Questa revisione è stata effettuata per SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Data di utilizzo 2023-10-11
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2023-10-11
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Sì, consiglio questo prodotto
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