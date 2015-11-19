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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHE9105BK/00

4.1

| (7) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Audio ad alta precisione

Le cuffie Philips SHE9105 presentano driver di qualità e un alloggiamento in metallo realizzato con precisione per un suono dettagliato e puro. I canali acustici ovali e una scelta tra 3 auricolari diversi assicurano il massimo comfort, mentre il microfono in linea permette di passare dalla musica alle chiamate.

Vedi tutti i vantaggi

con il resistente alloggiamento in metallo

Audio ad alta precisione

  • Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro

  • Auricolare

Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine

Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine

Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che spostare il cursore del sistema antigroviglio. Dimentica grovigli e nodi!

Rivestimento ricurvo e tubi audio ovali per un comfort ergonomico

Le cuffie auricolari sono progettate per adattarsi a qualsiasi orecchio. I tubi audio ovali e la struttura ricurva garantiscono una vestibilità comoda, stabile e ottimizzata, sempre.

Telecomando in linea con microfono per la musica e per le chiamate

Telecomando in linea con microfono per la musica e per le chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre connesso

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

7

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

19/11/2015

France

France

Compratore verificato

trés bonnes qualités

produit de trés bonne qualité excellente qualité du son

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE9105BK Headphones with mic

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11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Pro

Bass wie ein könig

Contro

Nichts

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Questa revisione è stata effettuata per SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Data di utilizzo 2023-10-11

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2023-10-11

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

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Questa revisione è stata effettuata per SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

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