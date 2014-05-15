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Fuori produzione

Cuffia HiFi wireless

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Recensioni

Musica nitida in modalità wireless

Le cuffie SHD8600UG/10 ti offrono libertà di ascoltare e vedere la TV e ascoltare la musica in tutta la casa. La trasmissione digitale consente una ricezione perfetta e una buona riproduzione audio. Gli auricolari a conchiglia angolabili e la fascia interna autoregolabile offrono un comfort e una vestibilità perfetti.

Vedi tutti i vantaggi

Digitale wireless

Musica nitida in modalità wireless

  • Cuffie sovrauricolari

  • Black

Trasmissione digitale nitida (2,4 GHz)

La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.

Altoparlanti con sintonizzazione acustica per una qualità audio superiore

Gli altoparlanti acusticamente accordati producono un suono puro e bilanciato con una chiarezza e una precisione stupende sia nei suoni alti sia nei suoni molto bassi.

Fascia interna a regolazione automatica che assicura massimo comfort

La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

27

Recensioni

15/05/2014

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.

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Questa revisione è stata effettuata per SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

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29/07/2012

France

France

Excellent rapport qualité/prix

Une vraiment très, très bonne qualité de son : franchement, je ne m'attendais pas à une telle qualité pour ce prix-là -je précise que je me sers de ce casque pour écouter de la musique classique (un vrai régal !), suivre des films (on a l'impression d'être au milieu !) ou des émissions. D'autre part, je trouve très pratique le système de réglage automatique de la hauteur du casque et, contrairement à ce que je craignais, l'ensemble est agréable à porter, même sur une longue période (pour l'instant, le maximum expérimenté est de 7 heures d'affilée). Le seul petit "hic", c'est pour replacer correctement le casque sur son socle : il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois (mais c'est vraiment un très petit inconvénient par rapport aux qualités de cet appareil, et puis... quelle satisfaction quand on réussit du premier coup !!!). En résumé, je suis extrêmement contente de cet achat et je le recommande vivement.

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Questa revisione è stata effettuata per SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil

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