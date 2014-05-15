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Fuori produzione
SHD8600UG/10
Musica nitida in modalità wireless
Le cuffie SHD8600UG/10 ti offrono libertà di ascoltare e vedere la TV e ascoltare la musica in tutta la casa. La trasmissione digitale consente una ricezione perfetta e una buona riproduzione audio. Gli auricolari a conchiglia angolabili e la fascia interna autoregolabile offrono un comfort e una vestibilità perfetti.
Cuffie sovrauricolari
Black
La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.
Gli altoparlanti acusticamente accordati producono un suono puro e bilanciato con una chiarezza e una precisione stupende sia nei suoni alti sia nei suoni molto bassi.
La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.
3.5
su 5
27
Recensioni
attilio48
15/05/2014
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.
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Questa revisione è stata effettuata per SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
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KeithO
02/10/2011
United Kingdom
Excellent design and comfortable to use.
After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.
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YsaP
29/07/2012
France
Excellent rapport qualité/prix
Une vraiment très, très bonne qualité de son : franchement, je ne m'attendais pas à une telle qualité pour ce prix-là -je précise que je me sers de ce casque pour écouter de la musique classique (un vrai régal !), suivre des films (on a l'impression d'être au milieu !) ou des émissions. D'autre part, je trouve très pratique le système de réglage automatique de la hauteur du casque et, contrairement à ce que je craignais, l'ensemble est agréable à porter, même sur une longue période (pour l'instant, le maximum expérimenté est de 7 heures d'affilée). Le seul petit "hic", c'est pour replacer correctement le casque sur son socle : il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois (mais c'est vraiment un très petit inconvénient par rapport aux qualités de cet appareil, et puis... quelle satisfaction quand on réussit du premier coup !!!). En résumé, je suis extrêmement contente de cet achat et je le recommande vivement.
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Questa revisione è stata effettuata per SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil
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