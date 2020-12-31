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Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi wireless

SHC1300/10

2.9

| (46) Recensioni

Comodità wireless grazie alla trasmissione a infrarossi

Queste cuffie a infrarossi senza fili combinano qualità e praticità per godersi tutto il piacere della TV o della musica nell'ambiente domestico.

Vedi tutti i vantaggi

Per TV

Comodità wireless grazie alla trasmissione a infrarossi

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

Frequenza radio ad alta frequenza per una ricezione chiara e nitida

L'uso di una modulazione ad alta di frequenza (RF) per il collegamento di trasmissione assicura una ricezione chiara e nitida.

Configurazione semplice

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.9

su 5

46

Recensioni

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Pro

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Contro

niente da segnalare.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Data di utilizzo 2018-12-31

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Data di utilizzo 2018-12-31

02/08/2017

Italia

Italia

PRIMO ASCOLTO

PROVATE APPENA ARRIVATE..POSSO SOLO DIRE BENE..OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO...ESSENDO INFRAROSSI:LOGICO CHE PERDA IL SEGNALE SE CI SI ALLONTANA TROPPO DAL TRASMETTITORE

Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones

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07/11/2014

Italia

Italia

questo prodotto ha caratteristiche eccellent

ma alcune volte il modem ad infrarossi non si accende lo attaco alla corrente metto su on e non si accende

Questa revisione è stata effettuata per SHC1300 Wireless hi-fi headphones

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