Non ho niente da dire a livello di qualità dell'immagine se non che è veramente ottima. Ho delle perplessità in merito al SW di interfaccia. Anche se apparentemente l'interfaccia della home è caricata, per accedere correttamente ai contenuti on line, e fare dello streaming senza interruzioni devi lanciare diverse volte le applicazioni, prima che proiettino senza scatti. Il puntatore non è precisissimo e anche quando devi trascinare lo schermo fai fatica e ogni tanto si blocca. Inoltre non capisco per quale motivo, per aggiornare alcune app (p.e. NETFLIX) ti chiede di disintallarla e poi reinstallarla, con conseguente perdita delle impostazioni. Alcune app non sono disponibili (p.e. Mediaset Infinity) e quindi puoi vedere il contenuto solo attraverso mirror casting, dove anche lì ogni tanto il istema non viene rilevato. La App Disney+, se vai nelle serie non ti mostra le puntate (le vedi in basso, ma anche utilizzando il putatore per scorrere lo schermo non ce la fai)