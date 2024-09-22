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Garanzia di 2 anni
SCN355/INT
Spazio ridotto. Grandissima immagine!
Posizionato a pochi centimetri da una parete, il proiettore Screeneo UL5 Smart, dotato di triplo laser a ottica ultra corta, offre un'immagine Full HD con precisione cromatica HDR10 e REC2020, fino a 120"*. App precaricate. Wi-Fi dual band e Bluetooth.
Ottica ultra corta, schermo da 100"
Full HD con 108% REC2020
Sistema LuminOS, app integrate
Ultracompatto
Con Screeneo UL5 Smart puoi scoprire tutta la praticità di una connettività versatile. Grazie alle porte HDMI 2.1, USB-A e USB-C, collegare dispositivi come console di gioco, Apple TV o ricevitori satellitari è un gioco da ragazzi. Utilizza la porta USB-A per collegare facilmente Amazon Fire Stick. Inoltre, la porta USB-C alimenta il proiettore e consente di collegare laptop, smartphone o tablet senza problemi. Screeneo UL5 Smart garantisce un intrattenimento senza interruzioni grazie a una connettività completa.
Migliora la tua esperienza visiva con i 2 altoparlanti integrati da 3 W di Screeneo UL5 Smart. Offrono un'uscita audio bilanciata che valorizza la videografica, per un'esperienza di intrattenimento a tutto tondo. Desideri un audio ancora più potente? Ti basta collegare l'altoparlante Bluetooth esterno a Screeneo UL5 Smart!
Tuffati in un universo sconfinato di intrattenimento con Screeneo UL5 Smart, alimentato dal nostro avanzato sistema LuminOS, basato su Android. Una volta spacchettato, il dispositivo è precaricato con tutte le tue app preferite, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ e molto altro ancora! Scopri un mondo multimediale a portata di clic, il tutto con la semplicità e la praticità di Screeneo UL5 Smart.
3.1
su 5
8
Recensioni
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Contro
None so far
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Compratore verificato
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Pro
Bra bildåtergivning
Contro
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
KARMANOMADE
12/10/2024
Italia
Compratore verificato
Buono ma non eccellente
Non ho niente da dire a livello di qualità dell'immagine se non che è veramente ottima. Ho delle perplessità in merito al SW di interfaccia. Anche se apparentemente l'interfaccia della home è caricata, per accedere correttamente ai contenuti on line, e fare dello streaming senza interruzioni devi lanciare diverse volte le applicazioni, prima che proiettino senza scatti. Il puntatore non è precisissimo e anche quando devi trascinare lo schermo fai fatica e ogni tanto si blocca. Inoltre non capisco per quale motivo, per aggiornare alcune app (p.e. NETFLIX) ti chiede di disintallarla e poi reinstallarla, con conseguente perdita delle impostazioni. Alcune app non sono disponibili (p.e. Mediaset Infinity) e quindi puoi vedere il contenuto solo attraverso mirror casting, dove anche lì ogni tanto il istema non viene rilevato. La App Disney+, se vai nelle serie non ti mostra le puntate (le vedi in basso, ma anche utilizzando il putatore per scorrere lo schermo non ce la fai)
Pro
Compatto e luminioso con buon qualità dell'immagine
Contro
Gestione SW lenta, suite non particolarmente ricca, pur non si bloccandosi definiticamente tende a a rallentarsi inspiegabilmente
Questa revisione è stata effettuata per Screeneo UL5 Smart SCN355 Proiettore fisso
Date of Use 2024-09-12
Questa revisione è stata effettuata per Screeneo UL5 Smart SCN355 Proiettore fisso
Date of Use 2024-09-12
La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.
I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.
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