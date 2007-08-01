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Fuori produzione

Philips AventTazza per bambini

SCF602/02

Per passare facilmente dal biberon alla tazza

Anche se la tazza magica Philips Avent senza BPA viene agitata, lanciata o rovesciata, il suo incredibile sistema antigoccia evita le perdite e permette di bere facilmente. I beccucci con valvole possono anche essere montati sui biberon, che diventano così antigoccia.

Vedi tutti i vantaggi
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Antigoccia, suzione facilitata

Per passare facilmente dal biberon alla tazza

  • 2 da 260 ml

  • Beccuccio rigido (12m+)

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Coperchio a incastro e beccuccio pulito

Il coperchio a incastro tiene il beccuccio pulito quando si è in viaggio e assicura un trasporto a prova di perdite

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.

Beccuccio rigido per bimbi (12 m+)

Beccuccio rigido per bimbi (12 m+)

Un beccuccio resistente ai morsi del bambino per una facile suzione; ideale per i bimbi che stanno sviluppando i primi dentini

Specifiche tecniche

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 