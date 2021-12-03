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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Si adatta comodamente alle linee naturali del viso del bambino

Morbidi e flessibili, i succhietti a forma di cuore Philips Avent non urtano il naso del bambino. Pezzo unico in silicone per uso medico con custodia riutilizzabile realizzata per il 90% con materiali di origine vegetale.*

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Ciuccio in silicone flessibile per uso medico

Si adatta comodamente alle linee naturali del viso del bambino

  • Design in silicone, pezzo unico

  • No BPA

  • Pacco da 2

  • 0-6 mesi

Segue le curve naturali del viso del bambino per il massimo comfort

Segue le curve naturali del viso del bambino per il massimo comfort

Lo speciale scudo a forma di cuore è progettato per seguire le curve naturali del viso del bambino, per offrire il massimo comfort senza urtare il suo nasino.

Design in un unico pezzo in silicone per uso medico al 100%

Design in un unico pezzo in silicone per uso medico al 100%

Il resistente design in un unico pezzo è realizzato interamente in silicone flessibile per uso medico. Il nostro team di esperti lo ha creato appositamente per i neonati da 0 a 6 mesi.

Tettarella rotonda e simmetrica

Tettarella rotonda e simmetrica

Soothie è dotato di una tettarella rotonda e simmetrica, progettata per adattarsi anatomicamente alla bocca del bambino e aiutare a ridurre la pressione tra lingua e bocca. Il succhietto Philips Avent Soothie è certificato in modo indipendente dalla Oral Health Foundation.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

335

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

03/12/2021

Italia

Italia

IL MIO BIMBO LO AMA!

Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!

Pro

Morbidezza e forma

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Data di utilizzo 2021-11-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Data di utilizzo 2021-11-03

03/12/2021

Italia

Italia

Soothie scf099/20

Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale

Pro

Ben fatto, il bimbo ne va matto

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Data di utilizzo 2021-11-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Data di utilizzo 2021-11-03

17/11/2021

Italia

Italia

Un ottimo prodotto

Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita

Pro

molto bello

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Data di utilizzo 2021-10-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

Data di utilizzo 2021-10-17

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Approccio del bilancio di massa.

  2. Tutti i nostri succhietti Soothie hanno la stessa forma e sono realizzati in un unico pezzo; sono disponibili con una varietà di forme di scudo diverse, compresi quelli distribuiti negli ospedali statunitensi.

  3. Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.

  4. Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.