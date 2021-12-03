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Si adatta comodamente alle linee naturali del viso del bambino
Morbidi e flessibili, i succhietti a forma di cuore Philips Avent non urtano il naso del bambino. Pezzo unico in silicone per uso medico con custodia riutilizzabile realizzata per il 90% con materiali di origine vegetale.*
Design in silicone, pezzo unico
No BPA
Pacco da 2
0-6 mesi
Lo speciale scudo a forma di cuore è progettato per seguire le curve naturali del viso del bambino, per offrire il massimo comfort senza urtare il suo nasino.
Il resistente design in un unico pezzo è realizzato interamente in silicone flessibile per uso medico. Il nostro team di esperti lo ha creato appositamente per i neonati da 0 a 6 mesi.
Soothie è dotato di una tettarella rotonda e simmetrica, progettata per adattarsi anatomicamente alla bocca del bambino e aiutare a ridurre la pressione tra lingua e bocca. Il succhietto Philips Avent Soothie è certificato in modo indipendente dalla Oral Health Foundation.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.1
su 5
335
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Loranny
03/12/2021
Italia
Parte della promozione
IL MIO BIMBO LO AMA!
Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!
Pro
Morbidezza e forma
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Data di utilizzo 2021-11-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Data di utilizzo 2021-11-03
Gia131
03/12/2021
Italia
Parte della promozione
Soothie scf099/20
Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale
Pro
Ben fatto, il bimbo ne va matto
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Data di utilizzo 2021-11-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Data di utilizzo 2021-11-03
Tizzy76
17/11/2021
Italia
Parte della promozione
Un ottimo prodotto
Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita
Pro
molto bello
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Data di utilizzo 2021-10-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Data di utilizzo 2021-10-17
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Approccio del bilancio di massa.
Tutti i nostri succhietti Soothie hanno la stessa forma e sono realizzati in un unico pezzo; sono disponibili con una varietà di forme di scudo diverse, compresi quelli distribuiti negli ospedali statunitensi.
Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.
Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.