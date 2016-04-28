ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale

Fuori produzione

Altoparlante portatile

SBM130ORG/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Altoparlante portatile all-in-one

Goditi la musica con l'altoparlante Philips portatile all-in-one. Riproduci le tue canzoni preferite tramite la connettività USB/scheda MicroSD/aux-in. L'altoparlante con tecnologia wOOx™ è compatto, dotato di batteria ricaricabile ed disponibile in vari colori.

Vedi tutti i vantaggi

Altoparlante portatile all-in-one

  • Arancione

  • USB

Riproduzione facile da USB/scheda MicroSD

Basta caricare la scheda MicroSD o il dispositivo USB con il contenuto desiderato, inserirlo nel lettore e dimenticare le preoccupazioni di rimanere senza nuove scelte di divertimento.

Batteria ricaricabile incorporata

Portatile e di dimensioni compatte

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBM130ORG Altavoz portátil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBM130ORG Altavoz portátil

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee