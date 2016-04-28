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Fuori produzione
Altoparlante portatile all-in-one
Goditi la musica con l'altoparlante Philips portatile all-in-one. Riproduci le tue canzoni preferite tramite la connettività USB/scheda MicroSD/aux-in. L'altoparlante con tecnologia wOOx™ è compatto, dotato di batteria ricaricabile ed disponibile in vari colori.
Arancione
USB
Basta caricare la scheda MicroSD o il dispositivo USB con il contenuto desiderato, inserirlo nel lettore e dimenticare le preoccupazioni di rimanere senza nuove scelte di divertimento.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBM130ORG Altavoz portátil
Sì, consiglio questo prodotto
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