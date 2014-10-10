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Fuori produzione
Altoparlante portatile all-in-one
Goditi la musica con l'altoparlante Philips portatile all-in-one. Riproduci le tue canzoni preferite tramite la connettività USB/scheda MicroSD/aux-in. L'altoparlante con tecnologia wOOx™ è compatto, dotato di batteria ricaricabile ed disponibile in vari colori.
Viola Blue
USB
Basta caricare la scheda MicroSD o il dispositivo USB con il contenuto desiderato, inserirlo nel lettore e dimenticare le preoccupazioni di rimanere senza nuove scelte di divertimento.
La radio digitale è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Titol27
10/10/2014
España
Compratore verificato
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBM130BLU Altavoz portátil
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