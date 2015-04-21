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Fuori produzione

Altoparlante portatile

SBM100WHI/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Altoparlante portatile all-in-one

Goditi la musica con l'altoparlante Philips portatile all-in-one. Riproduci le tue canzoni preferite tramite la connettività scheda MicroSD/aux-in. L'altoparlante con tecnologia wOOx™ è compatto, dotato di batteria ricaricabile ed disponibile in vari colori.

Vedi tutti i vantaggi

Altoparlante portatile all-in-one

  • White

Riproduzione facile dalla scheda MicroSD

Basta caricare la scheda con il contenuto desiderato, inserirlo nel lettore e dimenticare le preoccupazioni di rimanere senza nuove scelte di divertimento.

Per riservarsi il piacere della musica

Collega le tue cuffie a questo dispositivo Philips per vivere in qualsiasi momento un'esperienza di ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita con un audio di qualità superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al dispositivo.

Portatile e di dimensioni compatte

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SBM100WHI kannettava kaiutin

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