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Fuori produzione
Altoparlante portatile all-in-one
Goditi la musica con l'altoparlante Philips portatile all-in-one. Riproduci le tue canzoni preferite tramite la connettività scheda MicroSD/aux-in. L'altoparlante con tecnologia wOOx™ è compatto, dotato di batteria ricaricabile ed disponibile in vari colori.
White
Basta caricare la scheda con il contenuto desiderato, inserirlo nel lettore e dimenticare le preoccupazioni di rimanere senza nuove scelte di divertimento.
Collega le tue cuffie a questo dispositivo Philips per vivere in qualsiasi momento un'esperienza di ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita con un audio di qualità superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al dispositivo.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SBM100WHI kannettava kaiutin
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