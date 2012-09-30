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Fuori produzione

Altoparlante portatile

SBM100GRY/00

Altoparlante portatile all-in-one

Goditi la musica con l'altoparlante Philips portatile all-in-one. Riproduci le tue canzoni preferite tramite la connettività scheda MicroSD/aux-in. L'altoparlante con tecnologia wOOx™ è compatto, dotato di batteria ricaricabile ed disponibile in vari colori.

Vedi tutti i vantaggi

Altoparlante portatile all-in-one

  • Grigio

Potenza in uscita 1,5 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 1,5 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Portatile e di dimensioni compatte

Batteria ricaricabile incorporata

Specifiche tecniche

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