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Fuori produzione
SBD7000/10
Rock n roll
Musica e video sul tuo iPhone grazie al modello SBD7000. Basta ruotare il sistema docking per visualizzare i video e gli altoparlanti passeranno automaticamente alla modalità stereo ottimale. Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio senza distorsioni.
È possibile alimentare gli altoparlanti con l'adattatore CA per ascoltare la musica a casa
L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.
Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.
3.0
su 5
2
Recensioni
test3433
25/01/2010
France
Questa revisione è stata effettuata per SBD7000 Station d'accueil
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BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Questa revisione è stata effettuata per SBD7000 Luidsprekerstation
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