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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

SBD7000/10

3

| (2) Recensioni

Rock n roll

Musica e video sul tuo iPhone grazie al modello SBD7000. Basta ruotare il sistema docking per visualizzare i video e gli altoparlanti passeranno automaticamente alla modalità stereo ottimale. Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio senza distorsioni.

Vedi tutti i vantaggi

Sistema docking rotante con altoparlanti per iPhone

Rock n roll

adattatore CA per l'alimentazione a casa.

È possibile alimentare gli altoparlanti con l'adattatore CA per ascoltare la musica a casa

Per prestazioni audio di qualità

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi

Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi

Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

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1

25/01/2010

France

France

Questa revisione è stata effettuata per SBD7000 Station d'accueil

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25/01/2010

Nederland

Nederland

Questa revisione è stata effettuata per SBD7000 Luidsprekerstation

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